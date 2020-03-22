Россия подтвердила компромисс с Беларусью по нефти

Об этом сообщает пресс-служба росийского правительства. Эти договорённости учитывают взаимные интересы сторон, уточнили там, передает "Еврорадио"





"Реализация этих договорённостей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь в полном объёме и на согласованных условиях", — заявили в правительстве РФ.





Сергей Румас также поблагодарил Михаила Мишустина за возможность доставки белорусов из-за границы на родину самолётами транзитом через Россию. Кроме того, главы правительств обсудили строительство Белорусской АЭС и приняли "оперативные решения, позволяющие обеспечить ход работ в соответствии с принятым графиком", проинформировали в российском правительстве.





Накануне Александр Лукашенко заявил, что Россия согласилась на все условия Беларуси по поставкам нефти.