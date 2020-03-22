В Беларуси снова не подорожал бензин

Цены на заправках последний раз повышались 29 февраля и остаются с тех пор на одном уровне: АИ-92 — 1,73 рубля за литр, АИ-95 — 1,83 рубля, АИ-98 — 2,05 рубля, дизель — 1,83 рубля, передает "Еврорадио"





С начала 2020 года цены на топливо в Беларуси повышались каждую неделю на 1 копейку. Объявляя о последнем повышении, госконцерн "Белнефтехим" осторожно намекнул, что цены могут снизиться из-за обвала цен на нефть на мировых рынках (с января нефть подешевела более чем в два раза), однако прошло три недели, а бензин в Беларуси всё не дешевеет.





Впрочем, падение цен нефть повлекло за собой и снижение курса российского рубля, а вслед за ним — и белорусского. Так что если брать в расчёт цену топлива в долларовом эквиваленте, то благодаря падению курса рубля к доллару она всё-таки снизилась.