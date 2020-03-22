Витебский производитель ветпрепаратов строит новый завод

Создание современной производственной площадки, сертифицированной по международному стандарту GMP, позволит витебскому предприятию, выпускающему ветеринарные препараты, повысить конкурентоспособность за счет расширения выпуска инновационной продукции. «На новом заводе будут внедрены передовые технические и технологические решения, которые наряду с выпуском наших традиционных, хорошо известных ветпрепаратов позволят организовать производство оригинальных лекарственных средств для животных под общим названием «Зеленая линия». Эта линейка разработана совместно с учеными Витебской государственной академии ветеринарной медицины и включает ветеринарные лекарственные препараты без антибиотиков на основе натурального природного сырья. Инновационные продукты идеально вписываются в схему ведения органического животноводства. В проект мы постарались заложить все необходимые решения для последующей сертификации производства по стандарту GMP. Сегодня это крайне важно, по сути, это обязательное условие сохранения конкурентоспособности на рынке ветпрепаратов», - рассказала директор ООО «Белкаролин» Татьяна Ващенкова.





По словам руководителя предприятия строительство ведется в три этапа. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию административно-бытовой корпус, где также разместится производственная лаборатория, и складской комплекс. В 2021 году на площадку предполагается перенести производство нестерильных лекарственных средств. Третий пусковой комплекс подразумевает организацию стерильного производства. Это наиболее дорогостоящая часть проекта, ее планируется завершить к 2025 году.





Работа на новой площадке позволит нарастить основные производственные показатели в 4 раза, а также расширить экспортный потенциал, выйти на рынки стран дальнего зарубежья, где уже есть интерес потенциальных партнеров. «Сегодня удельный вес экспорта в общем объеме производства компании превышает 70%, причем последние годы непрерывно наращивали внешние поставки. Мы присутствуем в основном в России, где создана развитая сеть дистрибьюторов, и Казахстане. К слову, за последнее время серьезно продвинулись на российском рынке за счет новой линейки препаратов для мелких домашних животных. Этот сегмент там активно развивается, так что успешно осваиваем это направление. Кроме того, в 2019 году вывели продукцию на рынок Узбекистана, сейчас ведется регистрация ветпрепаратов в Азербайджане, также в планах на 2020 год освоение украинского рынка. После запуска нового завода рассчитываем усилить продвижение препаратов и на внутреннем рынке. Мы вкладываем значительные средства в повышение качества продукции, совершенствование производственной инфраструктуры и хотим, чтобы отечественные сельхозпроизво тели шире пользовались качественными оригинальными лекарственными средствами», - сообщила Татьяна Ващенкова







