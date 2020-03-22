Переговоры по нефти: Лукашенко снова опередил события?

На вопрос: «Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — глава администрации Игорь Сергеенко ответил утвердительно. Российское Минэнерго пока не прокомментировал эту новость.





Станислава Митраховича. Как может выглядеть компромиссная сделка и чьи карты на переговорах сильнее, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподавателя Финансового университета при правительстве РФ





Лукашенко выдает желаемое за действительное





Эксперт полагает, что еще рано давать оценки тому, согласилась Россия на условия Белоруссии или нет.





— Возможно, это очередной раунд переговоров, когда Лукашенко желаемую позицию выдает за позицию России, — сказал Митрахович.





Он напомнил, что Лукашенко не раз делал заявления в духе «Россия приняла нашу позицию». Пару недель назад он сказал, что Путин якобы обещал компенсировать Минску все потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Речь идет о 400 миллионах долларов в год. Когда в Москве ответили, что таких предложений не поступало, а скидка может составить всего два доллара, белорусский президент пригрозил опубликовать стенограмму переговоров с Путиным. Однако он до сих пор этого не сделал.





У кого сильнее переговорные позиции?





С одной стороны, по мнению Митраховича, Лукашенко придется смириться с последствиями налогового маневра в России и покупать нефть дороже в случае заключения новой сделки.





— Видимо, Лукашенко не удается уговорить Москву поменять формулу цен на нефть. Все равно формула 2020 года будет хуже формулы 2019 года, потому что в цену 2020 года будет заложен налоговый маневр и рост НДПИ. Российские компании будут отыгрывать рост НДПИ, — заметил эксперт.





При этом резкое падение цен на нефть в мире за последние полторы недели дает Беларуси определенные преимущества.





— За последние несколько недель общий контекст в мире поменялся. Цены на нефть упали. Поэтому в 2020 году даже при изменении формулы цена нефти для Беларуси будет ниже. В этом смысле у нее переговорные позиции улучшились. Но никто не знает, сколько еще продлится эта ценовая война, — добавил Митрахович.





Вдобавок к этому Беларусь может полагаться на потенциальные поставки других игроков на рынке. По неофициальным данным, Саудовская Аравия продает Европе нефть с огромным дискон м в 10 долларов — всего за 20 долларов за баррель. Теоретически Лукашенко мог бы переключиться на саудовскую нефть.





— Хотя белорусские НПЗ настроены на российскую нефть, при больших скидках можно пожертвовать стандартами нефти и подкорректировать технологический процесс, — подметил преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.





Компромиссная сделка





В то же время ценовая война, предоставляющая Беларуси дешевую ближневосточную нефть, таит угрозы. При низких ценах на нефть экономический кризис затронет и Минск. Уровень жизни будет падать, произойдет девальвация, а белорусские НПЗ будут вынуждены экспортировать переработанное топливо за более низкую цену.





Комплексная нефтяная сделка, по оценкам эксперта, может выглядеть в виде отказа российских компаний от премий к той цене, по которой нефть поставляется из России в Беларусь. Вкупе с импортными пошлинами это сделает российскую нефть все же более конкурентоспособной на белорусском рынке даже с учетом саудовских скидок.





Ранее по итогам телефонных переговоров глав кабминов Михаила Мишустина и Сергея Румаса правительство России сообщило, что договоренности двух стран позволят обеспечить поставку российской нефти на НПЗ Беларуси «в полном объеме и на согласованных условиях». Отмечается достижение «принципиальных договоренностей», учитывающих «взаимные интересы» сторон. Детали потенциальной сделки пока остаются неизвестными.





Напомним, что накануне Нового года Беларуси не удалось договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях нефтяных поставок с 1 января 2020 года. 31 декабря президент республики Александр Лукашенко отдал распоряжение начать импорт топлива из других стран.