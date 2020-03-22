При этом 16 апреля республиканская конференция предпринимателей направила главе Администрации президента Игорю Сергиенко и премьер-министру Сергею Румасу письмо с просьбой поддержать бизнес в условиях потери доходов и клиентов из-за вспышки коронавируса.





В частности, в письме говорилось о необходимости заморозить арендную плату и перенести на 1-2 года оплату налогов, пени, штрафов и взносов в ФСЗН.





Базовая арендная величина применяется для расчета арендной платы за площади, которые принадлежат госорганизациям. Такими считаются объекты хозобществ с долей государства более 50% акций, зданий, сооружений, капитальных строений, изолированных помещений и машиномест.