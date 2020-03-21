+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Не жадничайте! Нацбанк Беларуси требует от банков не кошмарить население

В условиях адской турбулентности на валютном сегменте финансового рынка страны Нацбанк Беларуси потребовал от банков качественного обслуживания населения при одновременном сдерживании жадности на приемлемом для регулятора уровне в ситуации повышенного спроса на отдельные банковские операции.

«Банкам указано на недопустимость введения необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций, в том числе связанных с получением наличных денежных средств клиентами со своих текущих (расчетных) банковских счетов (включая счета, к которым выпущена в обращение банковская платежная карточка) и проведением безналичных расчетов», - говорится в сообщении Нацбанка РБ.

Кроме того, регулятор рекомендует банкам не завышать курс конверсии при снятии населением наличной иностранной валюты, отличной от валюты текущего (расчетного) банковского счета, в том числе счета по учету вклада (депозита), а также при перечислении иностранной валюты по счетам, открытым в разных иностранных валютах.


Банкам также рекомендовано подкреплять обменные пункты (кассы) иной наличной иностранной валютой в объемах, достаточных для полного удовлетворения спроса населения, пишет afn.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru