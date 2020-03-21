"Российские торговые сети не направляли подобных обращений и не испытывают дефицита продукции. Существующие запасы на складах, в распределительных центрах и магазинах позволяют удовлетворить спрос покупателей в любом объеме", - заявили в АКОРТ.





Все закупки по ранее заключённым внешнеторговым контрактам, включая поставки из Белоруссии, осуществляются в обычном, плановом режиме.





Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российские торговые сети обратились к белорусской стороне с просьбой помочь поставками продуктов питания, чтобы не допустить их дефицит.





"У нас достаточно продуктов. Россияне, когда закрыли границу, ретейлеры их обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая", - сказал Лукашенко, которого цитировало в пятницу госагенство БелТА.