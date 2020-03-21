«Дело Муравьева соткано из нарушений»

Михаилом Куцко, который публично представляет интересы бизнесмена. Бывший сотрудник милиции, который познакомился с Муравьевым во время отбывания наказания, успел изучить дело и выявить ряд нестыковок, на которые, по его словам, не обратили внимания ни суд, ни прокуратура, ни адвокаты обвиняемого, пишет Мы решили пообщаться с доверенным лицом Муравьева, который публично представляет интересы бизнесмена. Бывший сотрудник милиции, который познакомился с Муравьевым во время отбывания наказания, успел изучить дело и выявить ряд нестыковок, на которые, по его словам, не обратили внимания ни суд, ни прокуратура, ни адвокаты обвиняемого, пишет belgazeta.by





«ПРИГОВОР ПОДЛЕЖИТ ОТМЕНЕ»





- С Александром Муравьевым мы пересекались в ИК-3, более известной как «Витьба». Там я полистал материалы дела. Имея опыт и знание уголовного дела, смог сделать определенные выводы. По выходу со мной связались коллеги Муравьева из Австрии, ведь результаты дела напрямую затрагивают их интересы в части конфискации имущества, которое Муравьеву по факту не принадлежит. Так я получил доступ к полному объему документов по делу.





- Можно хотя бы тезисно рассказать о преступлениях, вменяемых Муравьеву?





- Он осужден по ряду эпизодов. Два из них - уклонение от уплаты налогов, один - организатор уклонения, еще два - пособник в уклонении, еще один эпизод - мошенничество (незаконно, мол, завладел акциями «Мотовело»). Еще два эпизода - похищение акций «Мотовело» (при этом, если суд называет Муравьева владельцем предприятия, то украл он у самого себя). Один раз будто бы украл BYN80 тыс., второй - BYN300 тыс. Странно для человека, который является миллионером. При этом инвестиции, которые Муравьев привел на «Мотовело», составляют около $20 млн.





- Давайте поговорим о нарушениях, которые вы выявили.





- Основное - постановление приговора незаконным составом суда. Из протокола судебного заседания следует, что состав суда - это председательствующая по делу судья г-жа Близнюк, а также народные заседатели Ходоркина, Кулакович, Старикова. Обращаю внимание: законом предусмотрено двое «народных», а тут - трое. Один из них - запасной народный заседатель. Поскольку процесс длительный, а «народные» - зачастую бабушки и дедушки, которые часто болеют, дали третьего.





- В чем заключаются функции народных заседателей?





- Любые решения по делу, которое рассматривается коллегиальным составом суда, принимаются большинством. Если двое «народных» выскажут в совещательной комнате мнение, что человек невиновен и надо оправдать, то его обязаны оправдать. С ними должны советоваться. На практике же судья принимает решение, а у «народных» спрашивает: «Поддерживаете?» Те кивают, как правило, потому и получили в народе прозвище: «кивалы». К сожалению, это наши реалии. Однако по закону они могут и ход суда изменить.





- И что с «народными» в данном процессе?





- На первом заседании присутствовала сама судья и трое «народных»: двое основных и запасной. Уже на следующем заседании произошла замена защитника у Казимира Мороза, подельника Муравьева. При замене защитника судья заново оглашает состав суда и сообщает, кто является гособвинителем, защитником и т.д. - перечисляет всех, выполняя требования ст. 315 УПК. Судья так и сделал. Важно, что вторая часть этой статьи предусматривает: если присутствует «запасник» (запасной народный заседатель), то судья тоже его объявляет.





Из протокола следует: судья перечислил всех, но «запасника» не объявил. Следовательно, на втором заседании он отсутствовал: беспрерывность участия нарушена. Через какое-то время произошла замена основного народного заседателя на запасного. Если возникает подобная ситуация с заменой, а «запасника» в какой-то из дней не было, то согласно ст. 288, ст. 289 УПК судья должен был возобновить судебное разбирательство с самого начала. Таков закон! Но этого не произошло. Следовательно, вынесенный приговор должен быть отменен - была нарушена беспрерывность нахождения «запасника» с самого начала судебного процесса.





Это очень серьезное нарушение. Представьте себе, что забыли еще кого-то объявить или же объявили по ошибке того, кого на суде вообще не было. Протокол судебного заседания - единственный документ, который отражает ход судебного заседания. Заметьте, когда в судах родственники ходатайствуют об аудиозаписи, им отвечают: есть протокол, там все записывается. Есть п. 2 ч. 2 ст. 391 УПК, который устанавливает обязательность отмены приговора в случае его постановления незаконным составом суда. В данной ситуации приговор подлежит безусловной отмене.





«А ТЕ ЛИ ЭТО ДОКУМЕНТЫ?»





- Еще один интересный момент. На стр. 61 приговора суд ссылается на протокол выемки актов проверки «Мотовело» КГК. Это не случайный документ, именно им установлена «мошенническая деятельность» Муравьева. Этот документ положен в основу обвинительного приговора. Если взять сам протокол выемки, то изъятие произошло с существенным нарушениям уголовно-процессуального законодательства. Прямо нарушена ч. 14 ст. 210 УПК, которая предусматривает, что все документы, которые изымаются в ходе обыска или выемки, безусловно подлежат упаковке и опечатыванию.









По ст. 209 УК эти акты сыграли ключевую роль. А вот упакованы и опечатаны они не были! Проще говоря, улики были изъяты и положены в основу обвинения незаконно: документы изъяты с нарушением ч. 14 ст. 210 УПК, а потому в силу ст. 105 УПК не могут являться допустимыми доказательствами.





- Как нужно было изъять документы в соответствии с законом?





- Просто взять коробочку или спецпакет, положить, сделать соответствующую пояснительную надпись, заклеить и заштамповать печатями. Каждое подразделение (КГБ, СК, КГК) имеет собственные печати. Для опечатывания и упаковки иногда вызывают эксперта. Пакетов навалом. Проблемы в этом нет никакой. Но так почему-то не поступили…





- Как именно изъяли документы по факту?





- Согласно протоколу выемки, акты опечатаны не были. И тут, как говорится, следите за руками. Документы были изучены следователем. Согласно его протоколу осмотра, акты уже находятся в коробочке с пояснительной надписью, датой выемки и т.д. Таким образом, некое должностное лицо изъяло документы просто на руки, если верить протоколу выемки, никак не оформляя. Потом документы оказались в коробке. Возникает вопрос: а те ли это документы? Что оттуда могли убрать или подложить? Суд никак на это нарушение не отреагировал.





«ХОТЕЛ БЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ»





- В приговоре также присутствует ссылка на возбуждение в отношении Муравьева уголовного дела в Австрии. Согласно тому делу, он нанес ущерб на $32 млн. Да, само дело в Австрии имело место, это реальный факт. Однако никто не обратил внимания, что дело было прекращено за отсутствием состава преступления, Муравьев был оправдан. Данное решение потерпевшая сторона обжаловала во всех инстанциях, однако Верховный суд Австрии поставил точку: Муравьев - чист.





- Получается, что ссылаться на то дело было как минимум некорректно?





- Представьте, что человека обвиняли в убийстве, но оправдали. И тут его снова судят, обвиняя уже в новом убийстве. И при этом суд ссылается на то, что человека уже когда-то судили за убийство, опуская момент, что он был оправдан. Мол, обвиняли когда-то в убийстве, значит - он точно убийца! Разве это корректно?





Можно поговорить и о деньгах. Согласно выводам суда, Муравьев похитил акции «Мотовело» в количестве 31 269 538 штук. По мнению суда, они и являются предметом хищения. На стр. 90 приговора черным по белому написано, что на акции Муравьев не имеет ни действительного, ни предполагаемого права. Установлено, что, мол, он не является собственником, акции ему не принадлежали, значит - украл.





Однако в результативной части обвинительного приговора мы сталкиваемся с тем, что акции каким-то чудесным образом оказываются имуществом, которое конфискуется в доход государства. Конфискуя акции, суд признает право собственности Муравьева на них! Ведь конфисковать можно лишь имущество, принадлежащее обвиняемому. Сначала речь идет о хищении, а впоследствии - о конфискации собственности (т.е. украденного), это нонсенс.









Представьте себе ситуацию: грабитель на улице отбирает барсетку у жертвы и убегает. Его ловят. Судят. А барсетку, вместо того чтобы вернуть потерпевшему, конфисковывают в доход государства. Нормально? Конечно, нет. Что получается? Либо акции Муравьев приобрел все-таки законным путем, а значит, он не мошенник. Либо, ребята, вы должны не конфисковывать, а возвращать похищенное собственнику.





- А кто собственник? Кому возвращать?





- Есть широкий спектр собственников: это и частные лица, и государство. Можно по наивности сказать, мол, государство само себе и вернуло путем конфискации. Но с юридической точки зрения так быть не может. Конфисковали предмет, значит, назвали обвиняемого собственником предмета. Если же назвали «мошенником» и «барсетка украдена на улице», значит, предмет похищенного нужно вернуть собственнику. Но не конфисковать! Это две большие разницы.





- Исходя из вышесказанного, чего вы ждете от появления данной информации в публичном поле?





- Как доверенное лицо я хотел бы исключить возможность формальных отписок на жалобы самого Муравьева. Также хотел бы привлечь внимание Генпрокуратуры, Верховного суда, которые и должны обратить внимание на жалобы Муравьева и его защитника, увидеть нарушения собственными глазами. Далее: принятие законного решения об отмене приговора и направление дела на повторное судебное разбирательство.





- Почему же раньше ни адвокаты, ни сам Муравьев не обратили внимания на все эти моменты?





- Муравьев не юрист, а человек бизнеса. Это не к нему вопрос. Почему не справились адвокаты, думаю, следует у них спросить. Да, объем дела большой, сложно изучить. Но я же смог, хоть у меня намного меньше практики, чем у профессионального адвоката. Дело Муравьева просто соткано из нарушений, и по закону однозначно должен последовать новый суд и новый приговор.



























