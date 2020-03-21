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Мартовский аукцион по валютным облигациям для Минфина закончился провалом

Министерство финансов Беларуси 19 марта проводило аукцион по размещению валютных облигаций по 100 миллионов в долларах и евро.

На аукцион по размещению валютных облигаций на $100 миллионов были поданы заявки всего лишь на сумму чуть больше двух миллионов долларов. В итоге аукцион был признан несостоявшимся, сообщает Минфин.

На аукцион по размещению облигаций в евро тоже объемом в 100 миллионов евро были поданы заявки всего лишь на сумму 2,2 миллиона. В результате и этот аукцион был признан несостоявшимся.


В начале марта Минфин отказался от размещения евробондов на сумму до 1,3 миллиарда долларов, сославшись на крайне нестабильную ситуацию на рынке из-за пандемии коронавируса и замедления мировой экономики.

На аналогичном аукционе в феврале 2020 суммарный объем поданных заявок превысил 46 миллионов долларов. Но было удовлетворено примерно на 20 миллионов долларов. Можно сказать, что спрос на государственные облигации упал приблизительно в 20 раз, пишет euroradio.fm
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