+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков

О том, какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков по итогам работы за январь — февраль нынешнего года, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, с начала нынешнего года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы в общей сложности около 2,1 млрд рублей.

— В рейтинге ведущих предприятий, обеспечивших самые крупные суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «Табак-Инвест», РУП «Минскэнерго», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ЗАО «ПАТИО», — пояснили в ИМНС.

В инспекции также отметили, что значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы по итогам работы за январь — февраль нынешнего года сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Спярша курс даляра, затым каронавірус
Анатолий Шумченко
Повторно хочу обратиться к белорусам!
Павел Севярынец
Змова па змаўчанні
Владимир Подгол
На два фронта - одна смерть А.Лукашенко:...
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: X. КАМЕРА №15


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru