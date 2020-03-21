Какие предприятия вошли в топ-10 столичных налогоплательщиков

По словам специалистов, с начала нынешнего года налогоплательщики перечислили в консолидированный бюджет столицы в общей сложности около 2,1 млрд рублей.





— В рейтинге ведущих предприятий, обеспечивших самые крупные суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ИП «Славнефтехим» ЗАО, ЗАО «Белорусская нефтяная компания», ООО «Табак-Инвест», РУП «Минскэнерго», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ЗАО «ПАТИО», — пояснили в ИМНС.





В инспекции также отметили, что значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы по итогам работы за январь — февраль нынешнего года сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.