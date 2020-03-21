«В целях снижения кредитной нагрузки граждан в связи с ухудшением их финансового положения и невозможностью надлежащего исполнения ими обязательств по кредитным договорам рекомендуем банкам рассмотреть возможность предоставления гражданам (при наличии подтверждающих документов) отсрочки возврата (погашения) кредита и уплаты процентов за пользование им (кредитных каникул) с одновременным продлением срока возврата (погашения) кредита», - говорится в письме Нацбанка РБ № 04/14-322 от 20 марта 2020 года.



