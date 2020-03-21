Элитные парфюмерные заводы Франции начали выпускать антисептики

Глава группы компаний LVMH Бернар Арно, который является богатейшим человеком Европы, вступил в борьбу с коронавирусом. С 16 марта на заводах трех элитных брендов, которые обычно выпускают духи и косметику, начали производить санитайзеры — антибактериальные гели для дезинфекции рук.





Группа компаний собирается бесплатно поставлять антисептик учреждениям здравоохранения во Франции. Средства будут выпускать так долго, как это будет необходимо.