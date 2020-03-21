Кремль ещё должен доплачивать Беларуси за такую нефть

Подтолкнут ли новые обстоятельства в совокупности со стремительным падением цен на нефть к более сговорчивой позиции Москвы по вопросу поставок нефти в Беларусь? Спойлер: с высокой долей вероятности – нет, пишет телеграм-канал forstrategy.





Как известно, китайская Sinochem исключила “Роснефть” из тендеров не из-за опасений каких-то абстрактных санкций США, а из-за санкционных мер, введённых Вашингтоном против венесуэльских проектов “Роснефти” и швейцарского трейдера Rosneft Trading SA, занимавшегося распределением венесуэльской нефти, в феврале текущего года. Как раз 18 февраля, через несколько часов после приезда в Минск исполнительного директора “Роснефти” Игоря Сечина. После этого Кремль начал изобретать всякие посреднические схемы поставок, чтобы обойти данные ограничения. А совсем недавно под санкции попала и компания TNK Trading International S.A., ещё одна дочка “Роснефти”, торговавшая венесуэльской нефтью.





После введения американских санкций многие европейские потребители, опасаясь санкционных последствий, были вынуждены отказаться от закупок нефти у Rosneft Trading, а теперь и у TNK Trading International. Это потребовало наращивания добычи в самой России, чтобы исполнять ранее подписанные контракты, поставляя уже вместо венесуэльской нефти российскую Urals.





Однако нарастить добычу в таком объёме Россия просто не в состоянии. Согласно некоторым оценкам, это обстоятельство стало одной из причин выхода России из сделки ОПЕК+. Российский Urals сейчас направляется главным образом на европейский рынок, вокруг которого и развернулась главная ценовая война с Саудовской Аравией. Поэтому на все остальные рынки Россия начала гнать венесуэльскую нефть, в том числе, в Китай.









Беларуский рынок не стал исключением из этой практики. Поэтому большая часть “альтернативной российской нефти” в последний месяц поступала в Беларусь танкерами, а не трубопроводом, и закупалась у посреднических российских нефтетрейдинговых компаний. И как раз поэтому Москва пошла на некоторое смягчение позиции в отношении Минска именно по поставкам танкерами (отказ от премии), то есть по поставкам венесуэльской нефти (или смеси с её использованием), от которой сейчас все отказываются. За такую нефть, по факту, Кремль ещё должен доплачивать Беларуси. Поскольку её покупка в перспективе может подставить Минск под санкции США.





Санкции США против венесуэльских проектов “Роснефти” дают возможность завершить исполнение контактов до 20 мая. Таким образом Беларусь находится сейчас в серой зоне, а после 20 мая будет находиться в зоне риска. Из-за того, что следующие из Венесуэлы танкеры отключают транспондеры, заходят в различные порты, иногда даже переливают нефть с одного танкера в другой, меняют собственников по десять раз, физически венесуэльская нефть более “российской” не становится. В “российскую” она превращается только юридически. Хотя и это больше не может сдерживать риски введения санкций со стороны США, судя по реакции Китая. Для отслеживания подобных схем наняты подрядчики, специализирующиеся на анализе визуальной информации со спутников (IMINT).





Введение Вашингтоном дополнительных санкционных ограничений против всей “Роснефти” может повлиять на позицию Кремля в переговорах с Беларусью в сторону ее смягчения, если вдруг Роснефть потеряет и европейский рынок. Но сейчас, несмотря на трудности, связанные с демпингом со стороны Саудовской Аравии, такой сценарий выглядит не самым вероятным. А в отношениях с Минском, не будем забывать, Кремль преследует геополитические цели.





Таким образом, Кремль продолжит использовать вопрос поставок энергоносителей в Беларусь в качестве рычага давления, поэтому надеяться на уступки здесь не приходится. Слив 31-й дорожной карты показывает, что Москва идет на повышение ставок в переговорах с Минском. Соответственно, какие-либо уступки с российской стороны возможны только при полной и безоговорочной капитуляции Беларуси. Да и это неточно, особенно если учесть, какой кризис в Россию принесёт нынешний “идеальный шторм”.





Проблема заключается в том, что никто в Кремле серьёзно не воспринимает вбросы о переговорах Минска и Эр-Рияда о поставках саудовской нефти. Саудовская Аравия сейчас ведет войну за рынки Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а Беларусь для неё не является приоритетом. Плюс у Москвы есть каналы, по которым они всегда могут эту информацию проверить. Москва ожидала ценовую войну, пусть и не в таких масштабах, и сейчас готовится к новому её этапу, который начнётся с 1 апреля, когда формально прекратит действие сделка ОПЕК+.









Впрочем, у Минска сейчас на руках находятся даже более выгодные предложения, чем поставки из Саудовской Аравии. Поэтому вместо того, чтобы надеяться на психологический эффект от информационных вбросов про саудовскую нефть, Беларуси необходимо реально создать конкурентную среду, заключив долгосрочные контракты хотя бы с одним или несколькими альтернативными поставщиками. Только конкурентная среда подтолкнёт российскую сторону на уступки. Это главный урок из той ценовой войны, которую мы сейчас наблюдаем между Россией и Саудовской Аравией.



