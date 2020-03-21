Саудовская Аравия пообещала месяцами заливать рынок дешевой нефтью

«Министерство энергетики поручило Saudi Aramco продолжить поставки нефти на уровне 12,3 млн баррелей в сутки в течение ближайших месяцев», - отмечается в документе.





Ранее глава Saudi Aramco Амин Нассер говорил, что компания готова обеспечить добычу 12 млн баррелей нефти в сутки в течение года без дополнительных инвестиций. Еще 300 тыс. баррелей компания планировала задействовать из резервов.









Политика максимальной добычи была объявлена Саудовской Аравией после того, Россия отказалась сокращать добычу в рамках сделки ОПЕК+ в ответ на эпидемию коронавируса В результате срыва переговоров договоренности об ограничении добычи, работавшие с января 2017 года, перестают действовать 31 марта.





Королевство удерживало свою добычу в пределах 9,7 млн баррелей в сутки и теперь увеличивает ее на треть. Кроме того, Эр-Рияд объявил о резком снижении цен на свои сорта: апрельские партии в Европу будут отгружаться по цене на 10,25 доллара ниже Brent.





Россия также обещала увеличить производство нефти, но в пределах 500 тыс. баррелей в сутки, пишет udf.by



