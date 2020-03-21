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Брестчане не сдаются: обратились к властям в связи с возможным запуском завода АКБ

Организация считает, что власти самоустранились от принятия решительных мер, не учитывают мнение людей, которые уже третий год выступают против завода.

Брестчане не сдаются: обратились к властям в связи с возможным запуском завода АКБ
Фото: Ирина Шатило
Общественное объединение «Экодом» опубликовало открытое обращение к руководству Брестской области, Бреста, Брестского района и СЭЗ «Брест» в связи с возможным запуском в эксплуатацию аккумуляторного завода под Брестом.

Общественное объединение считает, что запуск в эксплуатацию завода без проведения надлежащим образом оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), общественного обсуждения этого отчета и общественной экологической экспертизы проекта может привести к «обострению социальной напряженности в городе и районе, полному подрыву доверия к любым принимаемым решениям органов власти в будущем, а также необратимым негативным последствиям для окружающей среды и здоровья населения».


Как общественная организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны окружающей среды, «Экодом» выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся со строительством аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» под Брестом, и считает необходимым обратить внимание на неприемлемость игнорирования мнения и интересов местных жителей и недопустимость самоустранения местных властей от разрешения данной проблемы.

«Считаем ситуацию, сложившуюся в Бресте в связи со строительством и планами по запуску завода, недопустимой ввиду игнорирования требований законодательства и не учета мнения и интересов общественности должным образом», – говорится в обращении.

Передачу проектной документации на государственную экологическую экспертизу «Экодом» считает недопустимой, так как «исходя из анализа документов, представленных ООО «АйПауэр» на общественную экологическую экспертизу, можно сделать следующие выводы: представленный отчет об ОВОС вызывает сомнения в релевантности представленной проектной документации, свидетельствует о внесении в него изменений после утверждения протокола о проведении общественного обсуждения».


По мнению организации, ввод в эксплуатацию аккумуляторного завода в Бресте без проекта, предусматривающего все возможные средства обеспечения безопасности окружающей среды, жизни и здоровья населения, прошедшего надлежащим образом организованное общественное обсуждение, будет являться незаконным как в рамках национального законодательства, так и в свете международных обязательств Республики Беларусь.

«Самоустранение местных исполнительных и распорядительных органов всех уровней (от района до области) от принятия решительных мер по надлежащему учету мнения местных жителей и обеспечения возможностей реализации их прав, в том числе права на здоровую и благоприятную окружающую среду, считаем недопустимым», – говорится в открытом обращении.


В связи с эти «Экодом» призывает органы исполнительной власти Брестской области, города Бреста и Брестского района:

не препятствовать общественности в организации и проведении местного референдума и местных собраний;

разрешить проведение собраний, митингов, пикетов по теме, касающейся строительства аккумуляторного завода;

регулярные, открытые для местных жителей, встречи представителей местных властей с местными активистами могли бы положить начало процессу восстановления доверия;

принять меры по организации проведения надлежащей оценки воздействия на окружающую среду предприятия, чтобы у заинтересованной общественности была реальная возможность оценить экологическую безопасность данной деятельности в рамках общественной экологической экспертизы и общественного обсуждения проекта в соответствии с законодательством;

с участием общественности рассмотреть вопрос возможности  функционирования данного завода на территории СЭЗ «Брест».
Брестская газета
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