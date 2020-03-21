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"Качество бензина не ухудшается, оно изменяется". Вышел репортаж с АЗС. Пародия?

Автомобилисты Беларуси активно делятся друг с другом видеозаписью, которая похожа на сюжет с официального телевидения. В нем якобы чиновник рассказывает о новых бензинах - АИ-35, АИ-32 и АИ-26, пишет АвтоГродно.

"Благодаря современным технологиям нам удалось немного изменить технические свойства бензина, а именно его октановое число. Теперь на рынке появились такие виды топлива, как АИ-35, АИ-32 и самый доступный для автолюбителей АИ-26. Многие ошибочно предполагают, что качество бензина ухудшается. Хочу развеять эти басни и заявить, что качество не ухудшается, оно изменяется", - заявил на видео Константин Валерьевич Жоних.


Как ни странно, некоторые автомобилисты воспринимают видео всерьез. АвтоГродно связался с авторами видео - веселыми ведущими из Витебска Эдуардом и Александром.

"Мы ведем в инстаграме свое скетч-шоу #ЭдикиСанёк, в рамках которого снимаем забавные видео на различные ситуации. В этот раз подняли тему топлива. Конечно, это пародия", - сказал АвтоГродно Александр.
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