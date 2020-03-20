Коронавирус в помощь. Предприниматели просят о снижении арендной ставки на время кризиса
Индивидуальные предприниматели просят снизить арендную плату за апрель 2020 года на 100% либо произвести ее перерасчет не менее, чем на 60%.
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Предприниматели Беларуси активно поддержали призыв и инициативу РОО «Перспектива» кампании по сбору подписей под обращением к руководству рынков и торговых центров за снижение аренды на ближайшие месяцы. Копии отправляются в местные исполнительные комитеты.
РОО «Перспектива» предлагает провести собрания с администрациями, для поиска компромисса в вопросах работы на местах, потому что сейчас важно не допустить разорения малого бизнеса и сохранить рабочие места.
Местные власти уже начали консультации с предпринимательским сообществом, в том числе и представителями «Перспективы», о выработке предложений в Министерство экономики, которые помогут пережить экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.
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ИП мотивируют свои предложения закрытием границ, что повлекло за собой полное перекрытие поставок; невозможностью осуществления предпринимательской деятельности и падением покупательской способности; вероятностью закрытия рынков на карантин.
«Белорусский партизан»
16:29 20/03/2020
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