Предприниматели Беларуси активно поддержали призыв и инициативу РОО «Перспектива» кампании по сбору подписей под обращением к руководству рынков и торговых центров за снижение аренды на ближайшие месяцы. Копии отправляются в местные исполнительные комитеты.





РОО «Перспектива» предлагает провести собрания с администрациями, для поиска компромисса в вопросах работы на местах, потому что сейчас важно не допустить разорения малого бизнеса и сохранить рабочие места.





Местные власти уже начали консультации с предпринимательским сообществом, в том числе и представителями «Перспективы», о выработке предложений в Министерство экономики, которые помогут пережить экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.





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ИП мотивируют свои предложения закрытием границ, что повлекло за собой полное перекрытие поставок; невозможностью осуществления предпринимательской деятельности и падением покупательской способности; вероятностью закрытия рынков на карантин.







