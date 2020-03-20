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На Беларусь надвигается "идеальный шторм". Эксперты предлагают антикризисный пакет

На Беларусь надвигается экономический шторм. Эксперты предложили выход. Но пойдут ли на это власти?

На Беларусь надвигается "идеальный шторм". Эксперты предлагают антикризисный пакет
Снижение выпуска в 2020 году эксперты Beroc считают практически неизбежным. Масштаб трудностей и их продолжительность во многом зависят от непредсказуемых пока факторов: как долго продлится пандемия коронавируса, насколько сильно за это время просядет глобальная экономика. Во многом последствия зависят и от реакции экономических властей, пишут Дмитрий Крук и Катерина Борнукова.

Эксперты подчеркивают: грамотные действия на опережение, которые нужно предпринимать уже сейчас, могут смягчить потери выпуска и доходов и не допустить/ограничить финансовый стресс. 

Запоздалая реакция (или же и вовсе ее отсутствие) на стремительно изменяющуюся реальность, выбор неверных приоритетов и инструментов, несогласованность действий экономических властей могут привести к масштабному экономическому спаду, сопровождаемому безработицей, финансовыми и социальными потерями.

Спад ВВП на 2% по итогам 2020 года эксперты Beroc считают наилучшим сценарием, который удастся реализовать при эффективных антикризисных мерах. Без своевременной реакции этот шторм может привести к падению ВВП на 10% и более.


Принципы антикризисных мер

Люди в приоритете


При разработке поддерживающих мер встанет вопрос: что нуждается в поддержке в первую очередь — предприятия или люди. При кратковременном шоке поддержка предприятий в виде кредитных линий для поддержания ликвидности кажется двойным выигрышем: так поддерживаются занятость и доходы населения, сохраняется производительный потенциал экономики. 

Но при затяжном кризисе спасти все предприятия и гарантировать занятость будет сложно. Поэтому важно иметь в фокусе главную цель экономической политики — благосостояние людей, считают эксперты.

— Возможно, мы в ситуации, когда единственный способ его сохранить — прямая поддержка домохозяйств. Предлагаемые нами меры предполагают, что прямые денежные вливания от государства должны преимущественно адресоваться домохозяйствам, а фирмы могут рассчитывать на стимулы косвенного характера, — говорится в аналитической записке.

Экстраординарность


Мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая требует нестандартных и временных мер. При принятии решений важно в первую очередь обращать внимание на их эффект, и можно закрыть глаза на возможные злоупотребления. Неважно, что пособие по безработице или поддержку ликвидности получит человек или компания, которые в этом не нуждались. Главное — предоставить помощь всем нуждающимся, пусть даже ценой несовершенной адресности в данный момент.

Гибкость и адаптивность решений


Поскольку глубина и продолжительность кризиса не могут быть предсказаны, решения по поддержке необходимо постоянно критически оценивать и, возможно, изменять в ответ на изменившиеся обстоятельства.

Меры поддержки фирм ориентированы на поддержание эффективных бизнес-моделей при равенстве форм собственности. В прошлые кризисы мы видели диспропорциональную поддержку госпредприятий, зачастую неэффективных. Нельзя позволить, чтобы противодействие кризису превратилось в новый эпизод по жизнеобеспечению хронически проблемных госпредприятий. 

Причем госпредприятия уже не справляются с социальными функциями, в Беларуси почти 40% занятости генерируется в частном секторе. Любой пакет мер должен предусматривать поддержку эффективным (устойчиво рентабельным в 2017- 2019 гг.) как частным, так и государственным предприятиям; как работникам всех форм собственности, так и самозанятым, и безработным.


Открытость и прозрачность


Одна из основных целей экономической политики сегодня — предоставить надежный якорь для ожиданий. Без открытого обсуждения мер поддержки, прозрачности политики, и постоянной коммуникации эффективность экономической политики будет невысокой.

Антикризисные меры

- Обеспечение прозрачности и открытости (люди должны знать, что экономические власти осознают масштаб нависающих проблем и готовы к решительным антикризисным мерам, при этом сохраняя приверженность финансовой стабильности).

- Прямое стимулирование выпуска и экспорта (административное стимулирование выпуска и экспорта в «рентных» видах деятельности; ускоренный «запуск» нефтепереработки (при неизменности стратегического выбора перехода ее к рыночным условиям и диверсификации поставок) даже при неоптимальных финансовых условиях; 

скидки покупателям калийных удобрений; устранение барьеров для реализации госпредприятиями товаров по цене ниже себестоимости (при установлении перечня товаров, не подпадающих под эту норму) — для распродажи запасов готовой продукции.

- Обеспечение финансовой и ценовой стабильности (инициация валютных СВОПов с ведущими центробанками мира; выпуск гособлигаций в нацвалюте, защищенных от инфляции (с фиксированным реальным купонным доходом); обращение за кредитом МВФ (Беларусь имеет основания обратиться за кредитом фонда в рамках механизмов Stand-By Arrangements и/или Precautionary and Liquidity Line, запрос по которым может быть удовлетворен очень оперативно; 

усиление правила сглаживания обменного курса; инициация рассмотрения в рамках ЕАЭС вопроса о пересмотре графиков выплат по кредитам ЕФСР для всех заемщиков фонда и вопроса об изменении валюты обязательств на условную, курс которой определяется как корзина валют стран ЕАЭС.

В качестве дополнительного инструмента могут быть задействованы: 

- поддержка валютной ликвидностью банков, реструктуризирующих кредиты из долларовых в рублевые; 

- временная отмена расчетной величины кредитного риска при ужесточении нормативов долговой нагрузки (по вновь выданным кредитам). 

Эксперты считают, что отмена расчетной величины позволит банкам повысить привлекательность депозитов в национальной валюте. Эту меру Нацбанк уже реализовал. 

Вместе с тем повышение нормативов долговой нагрузки для предоставление новых кредитов позволит предотвратить перетекание розничной кредитной активности в сегменты с высоким уровнем риска.


Кроме того, Нацбанк принял уже пакет контрциклических мер.

Эксперты рекомендуют перенести или отказаться от реализации от ряда инвестпроектов на государственных предприятиях. Практически в обязательном порядке такие проекты должны быть перенесены/отменены на госпредприятиях, которые демонстрировали убытки в 2017- 2019 гг., а также в случае если госпредприятия реализуют проекты со значимой импортоемкостью.

Для снижения издержек нефинансовых предприятий предлагается:


- Принятие временных ограничений к ценам и тарифам монополистов (газ, электроэнергия, тепло). Наиболее интенсивно такие меры могут быть применены к газотранспортным монополистам с иностранной формой собственности. 

Например, в дополнение к ценовым ограничениям в их отношении может быть временно регламентирована процедура расчетов, допускающая отсрочки платежей (возможно, под гарантии местных органов власти).

- Регламентация опции налоговых каникул. Фирмы с эффективной бизнес-моделью могут получить отсрочки по платежам в бюджет по отдельным видам налоговых платежей. Целесообразно, чтобы в этом случае отсроченные платежи в будущем корректировались на инфляцию и фиксированный уровень доходности.

- Предоставление возможности для фирм не начислять амортизацию в 2020 году, возможность временного освобождения работников при сохранении за ними рабочего места (с выплатой ему солидарных выплат от своего нанимателя и от государства).

- Базовый доход для всех, не имеющих источника дохода. Стандартное пособие по безработице эту проблему не решит: доходы будут терять и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и те, кто раньше был занят в неформальном секторе. 

Всем им нужна поддержка, чтобы избежать всплеска бедности и социальных катаклизмов. Кроме того, базовый доход — отличная поддержка спроса в кризис.


- Создание временных рабочих мест в здравоохранении и в прочих отраслях, финансируемых из бюджета с высокой трудоемкостью. Эти меры видятся актуальными на этапе, когда эпидемиологическая ситуация будет стабилизирована, но экономика еще будет находиться в угнетенном состоянии.

- Регламентация «каникул» по обслуживанию банковских кредитов для домашних хозяйств.

- Гранты для начала малого бизнеса, социального бизнеса. Именно малый бизнес в условиях кризисной реальности может видеть и удовлетворять возникающие новые потребности.
Источник: tut.by
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