Дмитрий Крук и Катерина Борнукова. Снижение выпуска в 2020 году эксперты Beroc считают практически неизбежным. Масштаб трудностей и их продолжительность во многом зависят от непредсказуемых пока факторов: как долго продлится пандемия коронавируса, насколько сильно за это время просядет глобальная экономика. Во многом последствия зависят и от реакции экономических властей, пишут





Эксперты подчеркивают: грамотные действия на опережение, которые нужно предпринимать уже сейчас, могут смягчить потери выпуска и доходов и не допустить/ограничить финансовый стресс.





Запоздалая реакция (или же и вовсе ее отсутствие) на стремительно изменяющуюся реальность, выбор неверных приоритетов и инструментов, несогласованность действий экономических властей могут привести к масштабному экономическому спаду, сопровождаемому безработицей, финансовыми и социальными потерями.





Спад ВВП на 2% по итогам 2020 года эксперты Beroc считают наилучшим сценарием, который удастся реализовать при эффективных антикризисных мерах. Без своевременной реакции этот шторм может привести к падению ВВП на 10% и более.









Принципы антикризисных мер

Люди в приоритете





При разработке поддерживающих мер встанет вопрос: что нуждается в поддержке в первую очередь — предприятия или люди. При кратковременном шоке поддержка предприятий в виде кредитных линий для поддержания ликвидности кажется двойным выигрышем: так поддерживаются занятость и доходы населения, сохраняется производительный потенциал экономики.





Но при затяжном кризисе спасти все предприятия и гарантировать занятость будет сложно. Поэтому важно иметь в фокусе главную цель экономической политики — благосостояние людей, считают эксперты.





— Возможно, мы в ситуации, когда единственный способ его сохранить — прямая поддержка домохозяйств. Предлагаемые нами меры предполагают, что прямые денежные вливания от государства должны преимущественно адресоваться домохозяйствам, а фирмы могут рассчитывать на стимулы косвенного характера, — говорится в аналитической записке.





Экстраординарность





Мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая требует нестандартных и временных мер. При принятии решений важно в первую очередь обращать внимание на их эффект, и можно закрыть глаза на возможные злоупотребления. Неважно, что пособие по безработице или поддержку ликвидности получит человек или компания, которые в этом не нуждались. Главное — предоставить помощь всем нуждающимся, пусть даже ценой несовершенной адресности в данный момент.





Гибкость и адаптивность решений





Поскольку глубина и продолжительность кризиса не могут быть предсказаны, решения по поддержке необходимо постоянно критически оценивать и, возможно, изменять в ответ на изменившиеся обстоятельства.





Меры поддержки фирм ориентированы на поддержание эффективных бизнес-моделей при равенстве форм собственности. В прошлые кризисы мы видели диспропорциональную поддержку госпредприятий, зачастую неэффективных. Нельзя позволить, чтобы противодействие кризису превратилось в новый эпизод по жизнеобеспечению хронически проблемных госпредприятий.





Причем госпредприятия уже не справляются с социальными функциями, в Беларуси почти 40% занятости генерируется в частном секторе. Любой пакет мер должен предусматривать поддержку эффективным (устойчиво рентабельным в 2017- 2019 гг.) как частным, так и государственным предприятиям; как работникам всех форм собственности, так и самозанятым, и безработным.









Открытость и прозрачность





Одна из основных целей экономической политики сегодня — предоставить надежный якорь для ожиданий. Без открытого обсуждения мер поддержки, прозрачности политики, и постоянной коммуникации эффективность экономической политики будет невысокой.





Антикризисные меры

- Обеспечение прозрачности и открытости (люди должны знать, что экономические власти осознают масштаб нависающих проблем и готовы к решительным антикризисным мерам, при этом сохраняя приверженность финансовой стабильности).





- Прямое стимулирование выпуска и экспорта (административное стимулирование выпуска и экспорта в «рентных» видах деятельности; ускоренный «запуск» нефтепереработки (при неизменности стратегического выбора перехода ее к рыночным условиям и диверсификации поставок) даже при неоптимальных финансовых условиях;





скидки покупателям калийных удобрений; устранение барьеров для реализации госпредприятиями товаров по цене ниже себестоимости (при установлении перечня товаров, не подпадающих под эту норму) — для распродажи запасов готовой продукции.





- Обеспечение финансовой и ценовой стабильности (инициация валютных СВОПов с ведущими центробанками мира; выпуск гособлигаций в нацвалюте, защищенных от инфляции (с фиксированным реальным купонным доходом); обращение за кредитом МВФ (Беларусь имеет основания обратиться за кредитом фонда в рамках механизмов Stand-By Arrangements и/или Precautionary and Liquidity Line, запрос по которым может быть удовлетворен очень оперативно;





усиление правила сглаживания обменного курса; инициация рассмотрения в рамках ЕАЭС вопроса о пересмотре графиков выплат по кредитам ЕФСР для всех заемщиков фонда и вопроса об изменении валюты обязательств на условную, курс которой определяется как корзина валют стран ЕАЭС.





В качестве дополнительного инструмента могут быть задействованы:





- поддержка валютной ликвидностью банков, реструктуризирующих кредиты из долларовых в рублевые;





- временная отмена расчетной величины кредитного риска при ужесточении нормативов долговой нагрузки (по вновь выданным кредитам).





Эксперты считают, что отмена расчетной величины позволит банкам повысить привлекательность депозитов в национальной валюте. Эту меру Нацбанк уже реализовал.





Вместе с тем повышение нормативов долговой нагрузки для предоставление новых кредитов позволит предотвратить перетекание розничной кредитной активности в сегменты с высоким уровнем риска.









Кроме того, Нацбанк принял уже пакет контрциклических мер.





Эксперты рекомендуют перенести или отказаться от реализации от ряда инвестпроектов на государственных предприятиях. Практически в обязательном порядке такие проекты должны быть перенесены/отменены на госпредприятиях, которые демонстрировали убытки в 2017- 2019 гг., а также в случае если госпредприятия реализуют проекты со значимой импортоемкостью.





Для снижения издержек нефинансовых предприятий предлагается:





- Принятие временных ограничений к ценам и тарифам монополистов (газ, электроэнергия, тепло). Наиболее интенсивно такие меры могут быть применены к газотранспортным монополистам с иностранной формой собственности.





Например, в дополнение к ценовым ограничениям в их отношении может быть временно регламентирована процедура расчетов, допускающая отсрочки платежей (возможно, под гарантии местных органов власти).





- Регламентация опции налоговых каникул. Фирмы с эффективной бизнес-моделью могут получить отсрочки по платежам в бюджет по отдельным видам налоговых платежей. Целесообразно, чтобы в этом случае отсроченные платежи в будущем корректировались на инфляцию и фиксированный уровень доходности.





- Предоставление возможности для фирм не начислять амортизацию в 2020 году, возможность временного освобождения работников при сохранении за ними рабочего места (с выплатой ему солидарных выплат от своего нанимателя и от государства).





- Базовый доход для всех, не имеющих источника дохода. Стандартное пособие по безработице эту проблему не решит: доходы будут терять и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и те, кто раньше был занят в неформальном секторе.





Всем им нужна поддержка, чтобы избежать всплеска бедности и социальных катаклизмов. Кроме того, базовый доход — отличная поддержка спроса в кризис.









- Создание временных рабочих мест в здравоохранении и в прочих отраслях, финансируемых из бюджета с высокой трудоемкостью. Эти меры видятся актуальными на этапе, когда эпидемиологическая ситуация будет стабилизирована, но экономика еще будет находиться в угнетенном состоянии.





- Регламентация «каникул» по обслуживанию банковских кредитов для домашних хозяйств.





- Гранты для начала малого бизнеса, социального бизнеса. Именно малый бизнес в условиях кризисной реальности может видеть и удовлетворять возникающие новые потребности.