Лукашенко о падении рубля: Одной ногой мы туда уже вступили

Заявил сегодня журналистам Лукашенко во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани".





"Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место, - сказал Лукашенко. - В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?"





По словам Лукашенко, пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера.









"Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы", - сказал он.