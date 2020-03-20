И снова рекорд! Доллар рвётся ввысь

За текущую неделю корзина валют подорожала на 5,15%. Это в 2,5 раза больше, чем накопилось с начала года до начала текущей недели. Стремительно девальвируемся!





Курс доллара вырос всего на 0,0177 BYN до 2,5591 BYN/USD. Но с начала марта американец обновил абсолютный максимум к белорусскому рублю седьмой раз, а с начала года планка рекорда поднималась уже 12 раз.





Кус евро снизился всего на 0,0019 BYN до 2,7621 BYN/EUR и покинул исторический максимум.





Курс российского рубля отскочил сразу на 0,0954 BYN до 3,2760 BYN/100 RUB. За последние два дня стоимость сотни российских рублей выросла почти на 12 копеек.









Итоги недели на валютном рынке Беларуси

В кассах банков из-за высокого спроса пропали наличные доллары. Купить валюту через интернет-банкинг тоже не просто (многие банки такую операцию запретили).





Белорусский рубль сильно девальвировался ко всем валютам:





доллар +22 копейки (+9,35%);

евро +15 копеек (+5,63%);

сотня российских рублей +8 копеек (+2,51%);

корзина валют +5,15%.





Нефть опять выше 30 долларов за баррель

За прошедшие сутки стоимость нефти подскочила больше чем на пять долларов и преодолела уровень 30 долларов за бочку.





Цены двинули вверх после падения на минимум за 18 лет. Опять главный драйвер роста — Дональд Трамп, который не сказал ничего конкретного, лишь заявил, что он разговаривал с несколькими людьми с нефтяного рынка и подключится в соответствующее время.





Цены на нефть в США после его комментариев взлетели на 24%, что является самым большим их процентным приростом за всю историю.









Паника центробанков

Крупные мировые Центробанки снижают ставки и агрессивно печатают деньги. Часто это происходит на экстренных внеплановых заседаниях в аварийном режиме. Такого не было даже в 2008 году.





Сейчас на рынке наблюдается острый дефицит доллара. Вчера вечером индекс доллара достиг своего абсолютного максимума. За последние 8 дней он вырос на максимальное за всю историю значение. За этот период укрепление доллара к мировым валютам было сильнее, чем осенью 2008 в разгар финансового кризиса.





За одну неделю ФРС залил на рынок 356 млрд долларов. Такого ещё никогда не было. Предыдущий рекорд был установлен в конце сентября 2008 года, тогда Федрезрев закачал 291 млрд.





Судя по всему скуч не будет ещё долго.