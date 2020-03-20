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Бумажные платочки и клюшки: как МАРТ предлагает урезать валютные расходы на импорт

Перечень потребительских товаров, импорт которых в текущем году можно было бы заменить выпуском на территории Беларуси, увеличился примерно на 15 позиций.

Из ежегодно предлагаемых аналитиками Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси рекомендаций исчезли елочные игрушки и телефаксы. 

Вместо них добавились бумажные платочки, школьные глобусы, чесночницы, пеленальные столики и многое другое.

Новое руководство МАРТ решило не изменять в 2020 году многолетней традиции и вновь обнародовало перечни потребительских товаров, рекомендуемых в рамках программ импортозамещения для производства на территории страны.

«Завтра твоей страны» изучило, что, по мнению чиновников ведомства, могло бы заинтересовать отечественных промышленников и уменьшило бы валютные расxоды на импорт.

Самый актуальный перечень, в который входят не производимые в Беларуси товары, в количественном выражении практически не изменился по сравнению с 2019 годом. В прошлом году в нем было 211 непродовольственных и продовольственных позиций, в этом – 212.

В списке необxодимых для хозяйства, но импортируемых товаров по-прежнему находятся серпы, ванны всех видов, эпиляторы, спицы для вязания, солнцезащитные очки, GPS-навигаторы, планшетные персональные компьютеры, смартфоны, фломастеры в наборах, ластики, хоккейные коньки, замороженный картофель фри.


В МАРТ посчитали необходимым расширить перечень за счет школьных глобусов, бумажных платочков и кашне из шелка, шерсти и полушерсти «современных рисунков и цветовой гаммы». 

Продовольственный ассортимент пополнился рыбными консервами для детского питания в жестебанках и коржами для выпечки.

О том, что в ведомстве следят за потребительскими настроениями и в целом мировыми трендами, свидетельствует исключение из перечня на 2020 год телефаксов. Пропали из списка елочные игрушки – нашлись бизнесмены, которые организовали достаточно крупный бизнес по производству этого товара в Беларуси.

Перечень товаров, мощностей по производству которых либо недостаточно, либо есть вопросы по их качественным характеристикам и конкурентоспособности с импортными образцами, вдвое меньше предыдущего. Но по сравнению с 2019 годом он вырос со 119 до 128 позиций.

Среди дополнительных рекомендаций со стороны МАРТ на текущий год – электрокофемолки, электромиксеры, электрические мультиварки, целый раздел по мебели, включающий пеленальные столики, детские  столы-трансформеры и кемпинговую мебель. 

Новички хозтоварного отдела, в рамка которого ведомство много лет рекомендует белорусскому  бизнесу наладить производство кос и топоров-колунов, бруски для заточки ножей и чесночницы, а галантерейного – столовая клеенка.

В МАРТ по-прежнему видят целесообразность в организации дополнительного производства собственных LED-телевизоров, клюшек и «конкурентоспособных по отношению к пользующимся высоким спросом моделям зарубежных производителей» легковыx автомобилей.
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