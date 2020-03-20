TUT.BY посмотрел, сколько самолетов авиакомпании вчера днем одновременно находились на земле, а еще спросил у эксперта, какие убытки может принести простой.





Куда уже не летает «Белавиа»

По состоянию на обед четверга 19 марта авиакомпания «Белавиа» полностью отменила рейсы в 15 пунктов: в Баку, Милан, Рим, Казань, Краснодар, Сочи, Нижний Новгород, Воронеж, Ростов на Дону, Киев, Харьков, Одессу, Ларнаку, Ашхабад, Варшаву.





Вечером четверга список пополнился еще двумя грузинскими городами: Тбилиси и Батуми.





Более чем в 20 стран полеты не выполняются совсем или частично. Перевозчик регулярно обновляет информацию по отмененным вылетам на отдельной странице на сайте.





Вернуть билет или изменить дату вылета на отмененные рейсы можно будет до 31 декабря 2020 года.









«Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета.





Изменение даты вылета возможно только один раз. У вас есть несколько месяцев обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — отмечают в «Белавиа».





Есть страны, куда белорусская авиакомпания по-прежнему летает, но не всех пассажиров туда пускают. Информация по ограничениям на въезд и выезд обновляется здесь





Эксперт: месяц простоя одного самолета может стоить десятки тысяч долларов

Во флоте «Белавиа» — 31 самолет, но из-за серьезного сокращения рейсов поднимаются в воздух сейчас далеко не все. В минском аэропорту с 13 до 14 часов четверга мы насчитали больше 10 самолетов перевозчика.





Среди них есть и только что вернувшиеся из рейсов, и те, что на месте уже больше суток. В соотносимое время «без коронавируса» в минском аэропорту обычно по два — четыре самолета «Белавиа», дают ориентир авиаспоттеры.





Помним, что пока еще некоторые самолеты задействуются и на отмененных направлениях — есть специальные рейсы для вывоза белорусских туристов.





Простой самолетов на земле без дела обходится для авиакомпаний дорого, поэтому обычно их стараются максимально задействовать в воздухе. Какие убытки может принести нынешняя ситуация, в «Белавиа» пока не комментируют.





Эксперт из России, главный редактор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев объясняет, о каких суммах для одного борта может идти речь.





— Ставки сильно зависят от ситуации на рынке, возраста и состояния самолета, даже от компоновки конкретного воздушного судна. Но масштаб бедствия, если речь идет о самолете размерности Boeing 737−800 в возрасте несколько лет, — десятки тысяч долларов в месяц, — рассказывает Олег Пантелеев. — Я могу рассказать о ситуации в России.





Когда самолет летает, самые большие затраты — расходы на авиатопливо и на владение, это или плата за лизинг, или за кредит на покупку самолета. Потом идут аэропортовые сборы. Конечно, если самолет просто стоит в аэропорту у забора — это гораздо дешевле, чем плата за взлеты и посадки. Но когда он летает, то потихоньку, только в высокий сезон, приносит деньги, когда стоит — лопатой загребает убытки.









Эксперт отмечает, что до начала всех закрытий, в декабре — феврале, белорусская компания показывала рост на 30% по отношению к концу 2018 — началу 2019 годов и при этом имела высокую рентабельность.





— В РБ в целом было стабильное состояние экономики, без высоких страновых рисков. В этом плане и Беларусь, и «Белавиа» до недавнего времени выглядели очень хорошо. Теперь же, конечно, никто в отрасли не может похвастаться малыми потерями и безоблачным будущим.