По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 19 марта курс доллара вырос до 2,5414 рубля (на 4,1%), евро — до 2,764 рубля (на 2,98%).





UDF.BY поинтересовался у экспертов, что будет дальше с белорусской валютой.









«Падение белорусского рубля не является критическим»





Бывший председатель Национального банка Станислав Богданкевич в комментарии UDF.BY отметил, что на снижении белорусского рубля сказались как внешние, так и внутренние причины.





«Упала внешняя выручка в связи с сокращением экспорта в первом квартале. Еще одна из причин – долгое время заработная плата росла быстрее роста производительности труда. Это ненормально. В длительной перспективе это всегда приводит к девальвации национальной валюты», – сказал Богданкевич.





Вместе с тем он не считает, что перспективы курса белорусского рубля плачевны.





«Не считаю, что это падение отечественной валюты является критическим. 2,5 рубля за доллар в нынешних условиях – вполне приемлемая величина валютного курса», – отметил экс-руководитель Нацбанка.





Стоит ли белорусам сейчас переводить белорусские рубли в валюту, чтобы не потерять сбережения?





«Не советую людям бросаться в обменники и покупать доллары и евро. Не то время. Сегодня покупать доллар и евро – себе в убыток. А вот чего стоит добиваться – это повышения процентных ставок по срочным депозитам. Надеюсь, банки их повысят и таким путем сохранят стоимость национальной валюты», – сказал Богданкевич.









«Дальше будут слезы, хрипы и обвинения в коронавирусе»





Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико в комментарии UDF.BY отметил, что падение белорусского рубля было ожидаемым.





«Хочу обратить внимание: это не курс доллара вырос. Большинство людей совершают ошибку, говоря так. Это курс белорусского рубля снизился. И в этом нет ничего странного. Цены на нефть упали, а мы только Германии чистой нефти продавали на миллиард долларов. Нас лишили нефтяного пайка, экспорт упал на 70%. У пана атамана нет золотого запаса – это фраза из кинофильма «Свадьба в Малиновке». Она очень хорошо применима к сегодняшней ситуации. Все совершенно логично», – сказал Заико.





Экономист спрогнозировал, как вскоре начнут вести себя белорусское власти.





«Дальше будут слезы, рипы и обвинения в коронавирусе, в мировом заговоре. Это урок для тех лопухов во власти, которые делали ставку на Объединенные Белорусские Эмираты. Так и должно было случиться, все происходит по экономическим законам. У тех, кто сидит на нефти и не умеет работать (головой, руками), у всех начинаются проблемы. Произошла выдача премий за бездарную организацию экономической жизни», – считает Заико.





Но экономист не исключает, что падение рубля скоро закончится.









«Наверное, где-то к 1 апреля, Дню смеха, ситуация стабилизируется, начнется небольшой откат курса белорусского рубля назад», – спрогнозировал руководитель аналитического центра «Стратегия».





Экономист дал оригинальный совет, как сохранить сбережения.





«Товарищи, меняйте ваши рубли в саудовские реалы. Курс этой валюты после снижения мировых цен на нефть снизился лишь на тысячную процента. Я также предлагаю так поступить и Павлу Владимировичу Каллауру и Александру Григорьевичу», – отметил экономист.





Вместе с тем он назвал и позитивный моменты в падении рубля.





«Все экспортеры Беларуси должны сейчас пить шампанское – их продукция станет более востребованной», – сказал Заико.