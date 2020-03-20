Государство будет выплачивать часть пособия по больничному, которую ранее должен был платить работодатель. Кроме того, правительство планирует поддерживать работодателей в период вынужденного простоя. Если простой напрямую связан с предотвращением последствий COVID-19 согласно установленным Кабинетом министров мерам, то зарплата работникам будет выплачиваться из госбюджета. Этот механизм будет распространяться на конкретные отрасли, список которых будет определен КМ.





Государство в случае необходимости будет платить до 75% зарплаты работникам отраслей, больше всего пострадавших из-за коронавируса. Потолок выплат будет составлять 700 евро на человека, сообщил министр финансов Янис Рейрс. Список отраслей пока неясен, но уже сейчас известно, что в четверг правительство будет решать, как помочь гостиничному и ресторанному бизнесу. Разработанный список мер будет применяться начиная от дня, когда объявлена чрезвычайная ситуация, то есть с 12 марта.





Рейрс пояснил, что государственная помощь будет распространяться только на работников компаний, но не на членов правления.





В то же время министр признал, что на начальном этапе предоставления помощи будет трудно проконтролировать, насколько честно эта помощь используется. Ведь компания может, например, запросить помощь на шестерых работников, имея при этом только троих сотрудников. Контролировать такие случаи будет Служба госдоходов, которая располагает информацией об активности и финансовых потоках предприятий.





Министр также отметил, что государственная помощь для выплаты зарплат не является необходимой для всех компаний, поскольку есть также коммерсанты, которые признают, что они в состоянии платить работникам зарплаты, но при этом имеют сложности с уплатой налогов. Поэтому для таких компаний будет отложена уплата налогов.





Рейрс также указал, что некоторые работники наверняка выберут получать не эту госпомощь, а пособие по безработице. Если предприятие отправило работников в неоплачиваемый отпуск, то работодатель будет принимать решение о том, прерывать ли их отпуск и использовать госпомощь.





Предусмотрен целый ряд решений по отсрочке и распределению налоговых платежей. Чтобы способствовать возврату денег предпринимателям, Служба государственных доходов вернет переплаченный НДС предприятиям в течение 30 дней после подачи декларации. Всем предприятиям срок сдачи годовых отчетов продлен до 31 июля.





В ближайшее время будут приняты решения по использованию финансовых инструментов для поддержки предпринимательской деятельности.





Рейрс заявил, что планируется кже отменить действующее требование о том, что самозанятые лица каждый квартал должны производить авансовые платежи.





Также будет обсуждаться отмена начисления штрафов за просрочку платежей, например, за коммунальные услуги и аренду.









Министерство финансов отмечает, что у правительства есть возможность использовать резервы, созданные в период, когда доходы госбюджета превышали расходы. "Государство окажет необходимую поддержку отрасли здравоохранения, в также введет меры, направленные на ограничение экономического шока с тем, чтобы у него не было долговременного влияния на экономику в целом. Эту поддержку можно оказать, увеличив дефицит государственного бюджета, отмечает Минфин.





Министр подчеркнул, что в общей сложности для мер государственной поддержки доступно до 1 млрд евро, а также есть возможность использовать оставшиеся 600 млн евро из фондов Европейского союза (ЕС). Отраслевые министерства сейчас оценивают необходимость реализации тех финансируемых из фондов ЕС проектов, договоры по которым еще не заключены, с тем, чтобы перенаправить эти средства предприятиям, которые пострадали во время кризиса.





Напомним, что в Беларуси ни про какие меры поддержки пока не идет речи.