От коронавируса лихорадит мировые рынки

Попытки ведущих стран стабилизировать ситуацию на мировых рынках не увенчались успехом. Акции на фондовых рынках Азии продолжили снижение после открытия торгов в четверг. Европейские и американские фьючерсы показали лишь умеренный рост. Единственным явным победителем стал американский доллар, передает "Белсат"





«Когда на рынке появился риск, который инвесторы не могут оценить, они всегда бегут в евро, доллар, иену и швейцарский франк, только потому что это безопасно. Здесь ничего необычного нет, необычны скорость и масштаб. Это связано с нефинансовой природой кризиса, про такие кризисы уже все забыли», – отметил старший экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.





Инвесторы очень обеспокоены последствиями распространения коронавируса. И прогнозы, говорящие о рецессии экономики, не преувеличены. Желая защитить свои капиталы, они избавляются от рискованных финансовых активов. Такая ситуация приводит к распродаже валют развивающихся стран. Румынский лей, венгерский форинт, польский злотый продолжают дешеветь. Еще на прошлой неделе обменники в Варшаве предлагали за один доллар 3,80 злотых. Сегодня – 4,21.





Центробанк России заявил, что держит руку на пульсе и для стабилизации курса рубля будет продавать валюту из Фонда национального благосостояния:





«Ежедневный объем продаж иностранной валюты, связанный с оплатой сделки, будет варьироваться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня 25 долларов США за баррель. При превышении этого уровня операции совершаться не будут».





Курс доллара в России в четверг пережил резкие колебания. За 20 минут он успел упасть сначала ниже 80 рублей, затем показал пик около 82 рублей и вышел на уровень вчерашнего закрытия 80,87 рубля.





«Сейчас все зависит от того, насколько быстро удастся пресечь эпидемию в Китае и Европе, и насколько быстро китайская экономика начнет восстанавливаться. От этого будет зависеть спрос на сырье. Для крупных нефтяных экспортеров, в том числе России, во-первых, есть фактор, влияющий на спрос на нефть, а во-вторых, смогут ли договоренности по ОПЕК+ быть восстановлены в той или иной форме», – подчеркнул эксперт Антон Табах.





Подобные российским мерам принял украинский Нацбанк. Еще накануне он продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов для сглаживания колебаний. В четверг котировки гривны установились на уровне 27,4 за доллар.





Казахстанский нацбанк, чтобы избежать резкого колебания курса, решил вести торги на валютной бирже по принципу франкфуртского аукциона, когда котировки сделок не могут сильно отличаться от предыдущих. Сегодня обменники Астаны предлагают за доллар 446 тенге, а еще неделю назад – 390.





В Беларуси падение курса рубля вызвал спрос на американскою и европейскую валюты. Власти попытались успокоить ажиотаж.





«Я вместе с вами пережил уже многочисленные психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это такой же очередной психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред», – сказал глава Беларуси Александр Лукашенко.





Глава Беларуси предостерег от паники не только граждан, но и банки. Во время совещания Лукашенко «Банк ВТБ» снял введенный утром лимит «100 евро на сутки на валютно-обменные операции по картам». Со страницы исчезло даже такое упоминание.









«Непосредственно коронавирус влияет на экономику Беларуси гораздо меньше, чем на экономики наших соседей, так как белорусские власти не приняли всех мер, как другие страны в борьбе с этой пандемией. Но на нашу экономику влияние оказывает глобальный экономический спад, вызванный коронавирусом», – отметил экономический обозреватель «Белсата» Станислав Ивашкевич.





Не паниковать призывают и российские эксперты. Но перед экономикой России стоит еще один вызов – цены на нефть. В четверг «черное золото» марки Urals подешевело до $ 19 за баррель. Так дешево российская нефть не стоила с 2002 года.







