"Эпидемия коронавируса ставит в опасность не только здоровье белорусов, но также их экономическую стабильность. Первыми с негативными последствиями столкнулись предприятия малого и среднего бизнеса. Настоящим обращением мы призываем поддержать предпринимателей и не допустить тысяч ликвидаций и банкротств", - говорится в тексте петиции.





По словам авторов обращения, уже сейчас многие предприниматели вынуждены приостанавливать деятельность и отправлять сотрудников в бессрочный отпуск. Первыми с негативными последствиями столкнулись туристические компании, предприятия общественного питания, детские и развлекательные центры, образовательные учреждения, отели, санатории, пансионаты, детские лагеря отдыха, а также ряд компаний в сфере ивент-услуг и организации досуга.





"Если ситуацию не взять под контроль, уже через непродолжительное время включится экономическая “пищевая цепочка” – и последствия затронут все сферы и масштабы бизнеса. В результате под угрозой кризиса и банкротства могут оказаться даже самые крупные и стабильные предприятия Беларуси", - считают составители обращения.





Авторы петиции предлагают временно, на срок 3–6 месяцев, снизить налоговые ставки и (или) предоставить отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, а также отменить пени и штрафы, а также административную ответственность за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков в течение 3–6 месяцев.





На тот же срок снизить арендные ставки и коммунальные платежи в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма, общественного питания, детских и развлекательных центров, отелей, санаториев, пансионатов, детских лагерей, ивент-услуг, а также других направлений бизнеса, несущих существенные убытки в связи с эпидемией коронавируса.





Отсрочить без пеней и штрафов выплаты по банковским кредитам и лизинговым платежам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Реструктуризировать ранее выданные кредиты юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Предоставить индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам возможность получения кредита с пониженной кредитной ставкой на поддержание бизнеса.









Также составители петиции призывают государство подготовить программы господдержки предпринимателей, несущих напрямую убытки в связи с эпидемией коронавируса (денежного и неденежного характера), и создать антикризисный фонд денежных выплат предпринимателям в сфере туризма, общественного питания, детских и развлекательных цен ов, отелей, санаториев, пансионатов, детских лагерей, ивент-услуг, а также других направлений бизнеса, несущих существенные убытки в связи с эпидемией коронавируса.





"Данной петицией мы просим общественность не просто поддержать малый и средний бизнес. Мы призываем подумать в первую очередь о собственном будущем. В настоящий момент под угрозой все предприниматели. Те, кого события не коснулись сегодня, столкнуться с ними завтра. События развиваются стремительно, и нет ничего более разрушительного, чем бездействие", - подчеркивают авторы обращения.