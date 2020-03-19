Прирост ВВП может сойти к нулю

— Мы ожидаем, что импорт нефти в этом году составит примерно 15 млн т, при том что в прошлые годы он был 22–23 млн т.

Это приведет к сокращению доходов не только от переработки и экспорта нефти, но и в оптовой торговле, на транспорте, в других смежных отраслях и окажет кумулятивное действие на бюджет. Будут сокращены зарплаты бюджетников, инвестиционные расходы, потому что инвестиционные расходы — это импортные контракты, дополнительная нагрузка на валютный рынок.





Экономический цикл находится в отрицательной зоне уже практически год, с марта 2019 года. В связи с этим негативные внешние и внутренние шоки, в случае их реализации, могут свести экономический рост к нулю или же вылиться в рецессию. Снижение прироста до 0,6 % мы прогнозируем без учета внешних шоков, например без учета замедления мировой торговли, которое может произойти в результате эпидемии коронавируса. Никакой трагедии в этом нет, потому что рост и так слабый и в экономике нет никаких предпосылок для его ускорения.





В IV квартале прошлого года оживилась инвестиционная деятельность, бюджеты разных уровней вложились в различные проекты. Теоретически Минфин мог бы несколько смягчить макроэкономическую политику, простимулировать рост инвестиций, но, учитывая негативный фон, который влияет на ожидания населения и субъектов хозяйствования, он вряд ли будет это делать.









Прогноз по инфляции — IV квартал 2019 года к IV кварталу 2020-го — 5,3 %; среднегодовой курс доллара — 2,31 белорусских рубля, в 2021 году среднегодовой курс — 2,36 белорусских рубля за доллар. В основе этого прогноза лежит нынешняя переоцененность реального эффективного курса рубля.





В последнее время возобновились слухи о резком падении национальной валюты. За три недели курс белорусского рубля снизился на 4 %. Негативные ожидания по инфляции базируются на неопределенности с поставками нефти, ожиданиями падения курса белорусского рубля после президентских выборов. К тому же информация о том, что Национальный банк заявил о снижении в 2020 году золотовалютных резервов до 7,2 млрд долларов, никак не интерпретирована. Причиной этому станет поддержка курса рубля накануне выборов или необходимость расчета по внешним долгам с учетом выпадающих доходов?





Тем не менее, но нашим прогнозам, при условии внятной коммуникации властей с населением и освещении темы курса национальной валюты в СМИ негативные ожидания не окажут существенного влияния на курс.





Прогнозируется замедление прироста заработной платы. В 2020 году номинальная заработная плата возрастет на 6,8 %, в 2021-м — на 5,2 %, то есть реальная заработная плата фактически не вырастет.





Какие отрасли могут поддержать рост в 2020 году? Экспорт IТ-сектора в 2019 году вырос просто колоссально. Он растет экспоненциально второй год подряд. Сможет ли продержаться такой же темп в 2020 году, неизвестно, потому что развитие IТ-отрасли в Беларуси обусловлено спросом в глобальной экономике, а проблемы с распространением коронавируса, по разным прогнозам, могут ударить и по американской экономике, которая является важным заказчиком нашего IТ-сектора.





Но временные трудности инвесторов в IТ-сферу можно обратить себе во благо. Как ни крути, у собственников IТ-бизнеса есть деньги. Эти люди могут быть значимыми инвесторами в Беларуси, и не только в IТ-сферу. Сейчас они оставляют деньги внутри сектора, а могли бы развивать смежные проекты, если бы были уверены в гарантиях частной собственности. Поэтому сейчас такой момент, когда власти видят эти внешние угрозы и должны бы предложить потенциальным инвесторам благоприятные условия для инвестирования. Иначе ПВТ не даст того эффекта для экономики, который мог бы дать. Эффект, который производит ПВТ на экспорт и валютный рынок, косвенно — на ретейл и строительство, мог бы быть гораздо больше.





В Беларуси достаточно и частных, и даже государственных предприятий, которые развиваются и могут сохранить тенденцию роста. Важно поддержать эти компании. В нынешнем наборе на программу для высшего менеджмента в ИПМ 12 человек из 25 — это топ-менеджмент госпредприятий, такое произошло впервые в истории. До 2015 года мы их не брали на учебу, потому что ментально это были совершенно другие люди. Теперь я вижу, что новый менеджмент госпредприятий совершенно не отличается от менеджмента частных компаний. А при грамотном менеджменте, если государство откажется от функции регулятора и оставит за собой функции собственника, и государственные проекты могут быть эффективными.







