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«Евроопт»: доставка «день в день» и на более поздние даты в настоящее время не оформляется

«Евроопт» ужесточил условия онлайн-заказов на продукты из-за повышенного спроса Онлайн-гипермаркет «Е-Доставка» (входит в структуру крупнейшего ритейлера «Евроопт») объявил о том, что ограничивает возможность выбора даты доставки на своем сайте.

Онлайн-гипермаркет «Е-Доставка» (входит в структуру крупнейшего ритейлера «Евроопт») объявил о том, что ограничивает возможность выбора даты доставки на своем сайте. 

Ежедневно, в 10.00 на сайте сервиса будет открываться возможность сделать заказ с доставкой в течение следующего дня. Также, в 16.00 будут, по возможности, открываться дополнительные «окна» для заказов, добавили представители сервиса.

В «Е-Доставке» обратили внимание клиентов, что ограничивается также возможность заранее наполнить онлайн-корзину продуктами. Время резервирования товаров сокращено до 25 минут.


Еще одним временным нововведением сервиса стала возможность заказа дистанционной доставки: оплата производится онлайн платежной картой, в примечании к заказу клиент пишет, где курьер должен оставить пакеты с продуктами. Например, «у двери квартиры», пишет interfax.by
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