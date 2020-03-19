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Упс! Такого не было почти 20 лет: цена российской нефти Urals с поставкой в Европу упала ниже $19

Цена российской нефти Urals для рынков Северо-Западной Европы снизилась 18 марта на $5,25 и с учетом скидки составила $18,64 за баррель, сообщило Argus Media. По данным агентства, это минимальная цена на нефть Urals с февраля 2002 года.

Упс! Такого не было почти 20 лет: цена российской нефти Urals с поставкой в Европу упала ниже $19
Скидка на нефть Urals к котировкам нефти марки Brent составила $4,18 за баррель при условии поставки CIF Роттердам, пишет forbes.ru

По данным сайта oilprice.com, нефть марки Urals 18 марта подешевела на 10%, упав до отметки в $24,65 за баррель. 

Цены снижались на фоне информации об увеличении отгрузок нефти Urals из балтийских портов 1–5 апреля до 2 млн баррелей в сутки, что на 25% больше, чем за аналогичный период в марте, уточнило Argus Media.

Банк России 19 марта приступил к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с повышенной волатильностью рубля на рынке. Ежедневный объем продаж иностранной валюты будет меняться в зависимости от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель, отметила пресс-служба регулятора. При превышении этого уровня операции совершаться не будут.


Мировые цены на нефть начали снижаться в начале 2020 года на фоне распространения коронавируса. Резкий обвал произошел после того, как Россия и Саудовская Аравия не смогли прийти к согласию по условиям продления сделки о сокращении нефтедобычи в формате ОПЕК+. Сразу после срыва сделки, по данным Bloomberg, саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco сообщила покупателям, что снижает официальные цены на $6-8 за баррель во всех регионах. Цена барреля саудовской нефти оказалась на $10,25 ниже нефти марки Brent. Российская нефть марки Urals тогда предлагалась с дисконтом в $2 за баррель к ценам нефти Brent.

Кроме того, Саудовская Аравия в частном порядке сообщила некоторым участникам рынка, что может увеличить производство нефти в апреле до рекордного уровня в 12 млн баррелей, с 9,7 млн баррелей в день в марте.
Андрей Злобин
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