Нацбанк объяснил падение рубля и нехватку долларов





Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.





Для ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах.





В целом Нацбанк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.





Нацбанк продолжит мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования.





В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.





Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки.





Это привело к дефициту наличных долларов в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках.









В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве есть иная иностранная валюта (например, евро).





В складывающихся условиях банковской системой страны будут предприниматься необходимые меры по обеспечению своевременного и качественного предоставления гражданам и субъектам хозяйствования всего комплекса банковских услуг.