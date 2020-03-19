Нацбанк объяснил падение рубля и нехватку долларов
Нацбанк сообщает, что поскольку за последние дни волатильность на глобальных финансовых рынках значительно возросла, то повысился спрос на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке.
Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.
Для ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах.
В целом Нацбанк реализует курсовую политику в режиме плавающего курса, который допускает проведение валютных интервенций в ограниченных объемах с целью сглаживания резких колебаний курса.
Нацбанк продолжит мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования.
В настоящее время в связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами.
Ввиду этого в данный момент европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки.
Это привело к дефициту наличных долларов в странах региона на фоне увеличения спроса на них, обусловленного высокой волатильностью на мировых финансовых рынках.
В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов в безналичной форме. Кроме того, в кассах банков в достаточном количестве есть иная иностранная валюта (например, евро).
В складывающихся условиях банковской системой страны будут предприниматься необходимые меры по обеспечению своевременного и качественного предоставления гражданам и субъектам хозяйствования всего комплекса банковских услуг.
Источник: officelife
17:08 19/03/2020
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