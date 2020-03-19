Нефтетрейдеры уже вторую неделю не могут продать ни барреля Urals

На текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно, утверждает телеграм-канал «Банкста» .





Trafigura, крупнейший независимый поставщик нефти в мире, предлагала партии с отгрузкой из Приморска и Усть-Луги 30 марта - 3 апреля по цене на 3,35 доллара ниже Brent (около 23 долларов за баррель), но не нашла ни одного покупателя.





Швейцарская Glencore выставила на продажу 100 тысяч тонн Urals c поставкой через балтийские порты 4-8 апреля, предлагая скидку в 3,7 доллара к Brent. Но также не встретила спроса.





Еще большую скидку Glencore предлагала за нефть с отгрузкой уже через две недели (27-31 марта), но результат оказался тем же: покупателей нет.





Не удалось найти спроса на 100 тысяч тонн Urals и британской Shell, несмотря на скидку в 3,35 доллара к Brent.





С тем же результатом закончилась попытка французской Total реализовать Urals с отгрузкой 28 марта - 1 апреля по цене Brent минус 3,3 доллара.





Отсутствие покупателей вынуждает трейдеров оставлять нефть танкерах, превращая их в плавучие хранилища, где баррели будут ждать лучших времен. Для этих целей Glencore арендовала крупнейший в мире танкер «Европа» (Europe) вместимостью 3 миллиона баррелей на ближайшие шесть месяцев.





Тендеры на Urals прошлой недели также не встретили спроса. Stasco, Vitol и Trafigura предлагали российскую нефть со скидкой в 3-3,1 доллара к Brent, но не нашли покупателей.





Российская экономика, получающая две трети валютных доходов за счет экспорта углеводородов, похоже, получит нефтяной инфаркт.