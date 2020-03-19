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Малкина проработала первым зампредом "Белгоспищепрома" всего месяц. В чем дело?

Ия Малкина была назначена на должность первого заместителя председателя «Белгоспищепрома» 15 февраля 2020 года. Спустя месяц ее уволили в связи с переводом к другому нанимателю.

Постановление об увольнении подписал Сергей Румас 17 марта. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В «Белгоспищепром» на должность заместителя председателя Ия Малкина пришла в июне 2019 года из Минприроды. Месяц назад ее повысили до первого зампреда. В Минприроды чиновница занимала пост первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и какое-то время являлась исполняющим обязанности министра, когда Андрея Ковхуто отстранили от должности из-за уголовного дела о подлоге.

Известно, что Малкина через Минприроды курировала крупные проекты международной технической помощи. Она дружит с известной беларусской чиновницей Надеждой Котковец.

Малкина стала объектом внимания СМИ после того, как вышла замуж за бывшего помощника президента по особым поручениям и бывшего главу Департамента по гуманитарной помощи Виктора Кучинского, получившего прозвище «гранатометчик». Она также работала в Департаменте.

Куда именно переходит на работу Малкина, пока неизвестно.

Напомним, в 2020 году КГБ были задержаны директора всех сахарных заводов страны. Они подозреваются в организации масштабной коррупционной схемы. «Белгоспищепром» курирует сахарную отрасль.
Источник: reform.by
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