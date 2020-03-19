Постановление об увольнении подписал Сергей Румас 17 марта. Документ опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.





В «Белгоспищепром» на должность заместителя председателя Ия Малкина пришла в июне 2019 года из Минприроды. Месяц назад ее повысили до первого зампреда. В Минприроды чиновница занимала пост первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды и какое-то время являлась исполняющим обязанности министра, когда Андрея Ковхуто отстранили от должности из-за уголовного дела о подлоге.





Известно, что Малкина через Минприроды курировала крупные проекты международной технической помощи. Она дружит с известной беларусской чиновницей Надеждой Котковец.





Малкина стала объектом внимания СМИ после того, как вышла замуж за бывшего помощника президента по особым поручениям и бывшего главу Департамента по гуманитарной помощи Виктора Кучинского, получившего прозвище «гранатометчик». Она также работала в Департаменте.





Куда именно переходит на работу Малкина, пока неизвестно.





Напомним, в 2020 году КГБ были задержаны директора всех сахарных заводов страны. Они подозреваются в организации масштабной коррупционной схемы. «Белгоспищепром» курирует сахарную отрасль.



