Для поддержки мелких предпринимателей предлагаются следующие меры:





- освободить ИП на 90 дней начиная с 1 апреля 2020 года от обязательных платежей в виде налогов, сборов и взносов, взимаемых регулярно в отчетные периоды, независимо от уровня доходов (иными словами, объявить для микробизнеса налоговые каникулы);





- объявить на 90 дней мораторий на любые проверки ИП розничной торговли;





- открыть в банках каждому ИП розничной торговли счет (по заявительному принципу) и сделать следующий портфель для материальной поддержки микробизнеса: 3000 рублей от государства в виде безвозмездной поддержки и 9000 рублей в виде беспроцентного кредита сроком на 5 лет. РОО "Перспектива" объясняет эти цифры тем, что создание одного рабочего места, по оценкам различных институтов экономики, стоит около 4-4,5 тысячи долларов. "Поэтому сегодня важно сохранить рабочие места и потенциал людей бизнеса", — считают в объединении.





Кроме того, "Перспектива" просит снизить ставки арендной платы не менее чем на 60% для всех арендодателей сроком на 90 дней. Кроме того, предлагается отвязать арендные ставки от валюты и привязать их к белорусскому рублю.





"В связи с этим считаем необходимым подключение Национального банка к решению проблемы аренды в части рассылки рекомендаций, как регулятора, коммерческим банкам. Это обосновано тем, что широко распространенная практика банков запрета на согласование снижения арендных ставок арендодателями для арендаторов (по ходатайствам последних) торговых центров и рынков, что прописывается в действующих долгосрочных кредитных договорах, за счет которых построено большинство рынков и торговых центров", — говорится в письме за подписью руководителя объединения Анатолия Шумченко.