Рухнул так рухнул! Белорусский рубль обвалился 19 марта ко всем валютам
Опять девальвация! Стоимость валютной корзины из-за укрепления доллара, евро и российского рубля подскочила сразу на 2,16% и установила новый исторический максимум вместе с долларом и евро.
За предыдущие тринадцать торгов с начала марта значение корзины валют выросло на 1,47% это меньше, чем сегодня. Таким образом, с начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине уже на 3,40%, а с начала года на 5,55%.
Курс доллара улетел в космос и опять поставил рекорд. Так, стоимость американской валюты подскочила на 0,1001 BYN до 2,5414 BYN/USD.
Доллар уже шестой раз обновил исторический рекорд с начала марта и одиннадцатый раз с начала года. Прирост стоимости американца с начала текущего месяца превысил 30 копеек (+13,50%).
Кус евро подскочил ровно на 0,0800 BYN до 2,7640 BYN/EUR и тоже обновил исторический максимум. Европейская валюта не так активна, как американская. Для неё это всего третье улучшение абсолютного рекорда с начала марта и с начала года.
Стоимость одного евро за прошедшие 14 торгов с начала месяца выросла почти на 30 копеек (+12,02%).
Курс российского рубля вырос на 0,0231 BYN до 3,1806 BYN/100 RUB и покинул минимум за 6,5 месяцев. С начала марта рубль РФ подешевел ровно на 16 копеек (−4,79%).
Источник: select.by
14:01 19/03/2020
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