За предыдущие тринадцать торгов с начала марта значение корзины валют выросло на 1,47% это меньше, чем сегодня. Таким образом, с начала месяца белорусский рубль подешевел к валютной корзине уже на 3,40%, а с начала года на 5,55%.





Курс доллара улетел в космос и опять поставил рекорд. Так, стоимость американской валюты подскочила на 0,1001 BYN до 2,5414 BYN/USD.





Доллар уже шестой раз обновил исторический рекорд с начала марта и одиннадцатый раз с начала года. Прирост стоимости американца с начала текущего месяца превысил 30 копеек (+13,50%).





Кус евро подскочил ровно на 0,0800 BYN до 2,7640 BYN/EUR и тоже обновил исторический максимум. Европейская валюта не так активна, как американская. Для неё это всего третье улучшение абсолютного рекорда с начала марта и с начала года.





Стоимость одного евро за прошедшие 14 торгов с начала месяца выросла почти на 30 копеек (+12,02%).









Курс российского рубля вырос на 0,0231 BYN до 3,1806 BYN/100 RUB и покинул минимум за 6,5 месяцев. С начала марта рубль РФ подешевел ровно на 16 копеек (−4,79%).