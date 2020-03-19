Проблема нехватки кадров для строительной отрасли не раз поднималась как на уровне Министерства архитектуры и строительства, так на уровне правительства и президента.





В 2018 году глава государства Александр Лукашенко обратил внимание на проблему в очередной раз, заявив, что за последние пять строительная отрасль страны потеряла порядка 50 тыс. квалифицированных кадров, которые уехали на заработки за границу.





Речь в первую очередь шла о России, Польше, Литве. Президент даже велел рассмотреть вопрос о повышении зарплаты строителям, чтобы остановит отток, но из этой затеи ничего толкового не вышло.





По итогам 2019 года средняя заработная плата в строительстве составила около 1564 рублей. И это при том, что в Москве и Подмосковье за месяц можно заработать в два, три, а то и в пять раз больше.





В марте как раз начинается формирование бригад для работы на российских стройках. Однако с 18 марта Россия закрыла въезд для иностранных граждан в свою страну. Российские строители тут же забили по этому поводу тревогу.





По данным Росстата, в 2019 году в сфере строительства России было занято 6,4 млн человек. Из них, 1,8 млн – это иностранные рабочие. И это опять же официальные данные. На самом же деле, доля иностранцев в строительной отрасли России значительно выше.





Для всех иностранцев приостановлена выдача разрешений на въезд и работу в Россию. При этом срок ограничения пока даже приблизительно неизвестен. Иными словами, нельзя отсидеться дома месяц в надежде на то, что в апреле можно будет опять отправиться на заработки в Москву.





Представители российского стройкомплекса уже заявили СМИ, что потеря почти 2 млн иностранных рабочих – это удар под дых.





Как заявил РБК омбудсмен по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский, запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли.





«На российский стройках доля нерезидентов составляет 70-80%. Речь идет про рабочие профессии - монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются - одни уезжают, другие приезжают», - говорит Котровский.





Рабочие, которые как минимум 1,5 месяца не смогут въехать в Россию, отправятся на стройки в другие места, поэтому ситуация с нехваткой рабочей силы может растянуться на более длинный срок.





Руководители генподрядных организаций России также отмечают, что в ближайшие 1,5 месяца ожидали приезда большого количества рабочих из-за рубежа. Теперь их не будет, а найти им быстро замену практически невозможно.





Конечно, правительство сделает исключение для знаковых объектов, например, для строительство новой инфекционной больницы под Москвой. Но всем остальным придется выкручиваться самим, что будет сделать очень и очень непросто при возникшем вдруг дефиците кадров. А вот для Беларуси возникшая у России проблема, напротив, может обернуться благом.





Сложно сказать, сколько среди армии 1,8 иностранных строителей, жителей Беларуси. Этого толком никто не считал. Одни называют цифру в 50 тыс. человек, другие утверждают, что их не меньше 100 тыс. Проблема в том, что далеко не все ездят на заработки в России легально.





Тем более не все ездят трудоустраиваться в какие-то российские компании. Многие белорусские бригады сами организовываются и очень даже хорошо зарабатывают на строительстве и отделке частных коттеджей. Как правило, такие бригады живут сезоном, а зимой отдыхают в свое удовольствие.





Но теперь, в самом начале сезона, неожиданно возникли проблемы. Конечно, можно обойти запрет и попасть в Россию окольными путями. Однако и частные заказчики вряд ли теперь станут связываться с нелегалами, не прошедшими санитарный контроль.









В сложившейся ситуации оставшимся без работы белорусским строителям просто не останется другого выхода, как подыскивать работу на внутреннем рынке. Заработная плата, конечно, не та, но куда денешься, если кушать хочется. В другие страны на заработки сейчас сложно будет попасть, поэтому выбора у белорусских строителей просто не останется.





Аналогичная образом кадровую проблему благодаря коронавирусу, возможно, решат логистические и транспортные компанит, где катастрофически не хватает водителей.





Они в последнее время очень активно трудоустраивались в той же России, Польше, Литве. Теперь выдача им разрешений и виз во всех этих странах временно приостановлена. Значит, придется трудоустраиваться на Родине.