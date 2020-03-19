И у кого психоз? Лукашенко приказал Румасу наладить производство респираторов - за неделю!
На совещании по коронавирусу Лукашенко приказал премьеру Румасу организовать в Беларуси производство респираторов
Сегодня Лукашенко проводит совещание по ситуации с короновирусом. Вначале совещания он заявил, что называет коронавирус психозом, а потом предложил премьер-министру Румасу организовать производство респираторов... в недельный срок.
Спрашивается, а зачем такая срочность, если у властей "все под контролем" и вообще вирус - ерунда, а в мире какие-то непонятные паника и психоз.
"Белорусский партизан"
12:17 19/03/2020
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