Романчук: Нас ждёт настоящий шок

Ситуация на мировых рынках, у наших соседей, внутри нашей страны развивается так, что в 2020г. экономика Беларуси может потерять $10 – 15 млрд. Падение ВВП на 7 -10% уже не кажется чем-то из разряда невозможного.





Нас ждёт настоящий шок. Коронавирус – лишь часть крайне негативного сценария для Беларуси. Обвал экспорта сырьевых ресурсов, стопор многих секторов (отдых, путешествия, общественное питание, транспорт, логистика), резкое снижение активности промышленных предприятий, мощный удар по бюджету страны, по бюджетам бизнесов, банков и домашних хозяйств – всё это материализуется на наших глазах.





Не время обвинять и хаять друг друга. Как на пожаре. Нужно действовать, сообща, как одна команда. Потом будем выяснять, кто и почему не был готов, какие ошибки сделал. Сегодня критически важен мощный мозговой штурм всех конструктивных сил общества, бизнеса и государства. Неважно, где ты работаешь, какие у тебя регалии.









Главное – способность трезвой, всесторонней, научной оценки происходящего и выработка солидарных действий для нейтрализации крайне негативных сценариев развития ситуации в экономике.





То, что мы видим сегодня, это только цветочки. Самые болезненные удары по белорусской экономике впереди. Гигантское количественное смягчение центральных банков развитых стран (ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Японии) – это де-факто валютная война против всех остальных.





Гигантские бюджетные вливания в банки и коммерческие организации из категории «слишком-большие/важные-чтобы-обанкротиться» - это болезненное нарушение правил честной конкуренции, опасное проявление экономического национализма.





Нефть по $20 – 25 за баррелей – это для Беларуси благо в плане полного отсечения от прошлого статуса нефтяного эмирата. С другой стороны, это бюджетный шок, когда правительство не получит сотни миллионов долларов (налоги, пошлины). Значит, нужно корректировать бюджет. Уже сейчас.





Делать вид, что ничего не происходит, или пытаться брать в долг в валюте в условиях быстрой девальвации BYN-рубля – это безрассудство. И не нужно даже пытаться удержать курс BYN-рубля от рыночной корректировки.





Следующий вероятный шок – шок спроса со стороны российского рынка, а также покупателей белорусских удобрений, металлов и других сырьевых и инвестиционных товаров. Не до развития, выжить бы.





Это опять же потеря валютной выручки, затоваренность складов, резкое ухудшение финансового состояния предприятий, а также способности обслуживать банковские кредиты. А это уже удар по банковской системе. В ней доминируют государственные банки. Значит, резко вырастает вероятность давления на Совмин и Администрацию президента «Дайте денег!»





Нацбанк уже находится под мощным давлением с самых разных сторон. Удержаться от увеличения инфляционного и девальвационного налога на подавляющее большинство населения и бизнеса становится всё труднее. А ведь есть ещё Фонд социальной защиты населения, исполкомы, нефтянка, транспорт – и все кричат «Дай!»





В такой ситуации критически важно не проводить экономическую политику в режиме business as usual. Критически важно сработать на опережение по-настоящему чрезвычайного положения.





Это как с коронавирусом. Лучше поступить так, как в Южной Корее, чем так, как в Италии. Лучше не допустить распространение экономической болезни, чем потом лечить её сквозь пот, кровь и слёзы.





Вот что я рекомендую белорусским властям в качестве пакета мер по предотвращению острого экономического кризиса в экономике, поддержке белорусских производителей товаров и услуг:





1) принять государственный бюджет чрезвычайного экономического положения. Внести корректировки исходя из реалий по нефти, калия, внешней торговли, а также с учётом финансового положения предприятий.





Основная часть расходов – исключительно несеквертируемые бюджетные расходы, связанные с обеспечением жизнедеятельности государства, выполнением им функций защиты граждан и их собственности. Это ~ 25 – 28% ВВП;





2) ввести мораторий на уплату налога на землю и недвижимость до конца 2020 года;





3) ввести коэффициент 0,3 на все ставки аренды объектов недвижимости государственной и коммунальной формы собственности;





4) снизить налоги на фонд зарплаты до 15%, ставку НДС-а до 15%, ввести мораторий на штрафы и пени в случае просрочки с платежами до конца 2020 года;





5) ввести мораторий на уплату кредитов государственным банкам до 1 октября 2020г., отменить все штрафы и пени по просроченным платежам;





6) ввести мораторий на уплату налога на прибыль юридических лиц до конца 2020 года;





7) ввести мораторий на проведение всех проверок до конца 2020 года;





8) снятие ограничений на использование наличных денег, валютных расчётов;





9) отмена государственное регулирование цен на все товары и услуг, кроме услуг инфраструктурных сетевых компаний (энергетика, тепло, вода, канализация, транспорт), снижение тарифов на ЖКУ для частного бизнеса с учётом резкого удешевления нефти и других энергетических товаров;









10) прекращение перекрёстного субсидирования отдельных категорий коммерческих организаций за счёт частного малого и среднего бизнеса;





11) ввести налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей в сфере розничной торговли до конца 2020 года;





12) бесплатно путём лотереи распределить среди белорусских коммерческих организаций и ИП неиспользуемые государственные объекты недвижимости (более 2,2 млн. квадратных метров по всей стране).