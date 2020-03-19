Эксперт: Это не конец, доллар и евро будут расти и дальше
Доллар и евро накануне на торгах суперактивно пошли в рост. Что будет дальше? Продолжится ли их взлет и падение белорусского рубля?
Свою оценку и прогноз в комментарии Myfin.by высказал старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб.
– В среду 18 марта на торгах было очередное заметное движение валют. Доллар вырос за день на 3,13%. Евро вырос на 1,92%. А российский рубль снизился на 1, 06%.
В основе этого движения было очередное падение российского рубля, которое, в свою очередь, было вызвано новыми минимумами цен на нефть.
Стоимость нефти марки Brent, в ходе сегодняшних торгов, опустилась ниже 29 долларов за баррель. Это минимум с января 2016 года. Соответственно и доллар, и евро по отношению к российскому рублю также торгуются сегодня на уровнях начала 2016 года.
Но этим ситуация на сегодняшних торгах не исчерпывается. Рост доллара и евро перевесили падение российского рубля. Стоимость валютной корзины выросла на ощутимую величину – на 0,78%. Это достаточно заметное дневное движение.
Можно говорить уже, что заметно и снижение самого белорусского рубля.
Кстати говоря, по итогам сегодняшних торгов (18 марта - прим. БП) и доллар, и евро, и валютная корзина обновили максимумы с начала года. А российский рубль обновил минимумы.
Что можно прогнозировать на ближайшее время?
Вероятнее всего дальнейшее снижение стоимости нефти. Это будет приводить к росту доллара относительно российского рубля.
В свою очередь это будет приводить к тому, что по отношению к белорусскому рублю доллар и евро продолжат свой рост, а российский рубль продолжит снижение. При этом может продолжить дорожать валютная корзина.
То есть через снижение предложения валюты на рынке мировой экономический кризис уже будет непосредственно на себе ощущать белорусский рубль.
Доллар в Беларуси уже продают за 2,58 рубля
Вслед за ростом курсов на бирже курсы подняли и коммерческие банки, передает Телеграф.
Максимум продажи доллара на утро 19 марта предлагает I’mbanking.by от Белорусского народного банка – 2,58 рубля за доллар. «Паритетбанк» продает доллар за 2,509 рубля.
Правда, «Абсолютбанк» предлагает американскую валюту всего за 2,359 рубля.
Что касается евро, то I’mbanking.by продает его за 2,79 рубля, «Банк БелВЭБ» — за 2,77, а «Паритетбанк» — за 2,75. В «Абсолютбанке» и некоторых отделениях «Паритетбанка» евро можно купить «всего» за 2,688 рубля.
"Белорусский партизан"
10:06 19/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение