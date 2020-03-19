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Не повышать цены: торговля поддержала рекомендации МАРТ

Крупные торговые сети Беларуси присоединились к рекомендациям по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года

Соответствующая информация размещена на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Рекомендации по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Беларуси были изменены с учетом предложений заинтересованных и одобрены коллегией МАРТ 13 марта текущего года (...). Ассоциация розничных сетей 13 марта 2020 года информировала МАРТ о добровольном присоединении ее членов к рекомендациям", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Таким образом, магазины обязались не повышать цены на социально значимые продукты питания белорусского производства: обновленные рекомендации размещены на сайте ведомства.

"Продовольственная независимость государства оценивается по десяти группам продуктов (зерно, молоко, мясо, сахар, растительное масло, картофель, овощи, фрукты и ягоды, яйца, рыба). Среди главных критериев достижения цели, установленной доктриной, – снижение доли продовольственных товаров импортного производства в объеме продаж организаций торговли на внутреннем рынке до 14% к 2030 году", – сказано в документе.

При формировании розничных цен магазины должны руководствоваться рекомендациями по предельным максимальным уровням торговых надбавок на отечественные социально значимые товары на 2020 год. В этом вопросе производителям и поставщикам товаров нужно руководствоваться, в частности, прогнозным уровнем годовой инфляции (4%).


Также им рекомендуется достичь удельного веса отечественного продовольствия на уровне не ниже 85% (оптимистический сценарий) или 80% (недостаточный). В МАРТ считают, что размещать местные продукты стоит в визуально и физически доступных местах, и, кроме прочего, обозначать их соответствующей вывеской.

На данный момент в состав Ассоциации входят 14 юрлиц – владельцев торговых сетей. Также к рекомендациям присоединились все организации потребительской кооперации и более 20 торговых организаций из разных городов страны.
Источник: sputnik.by
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