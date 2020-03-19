Банк ВТБ ввел ограничение на обмен валюты по карточкам

Банк ВТБ с 19 марта ввел ограничение на обмен валют по карточкам, сообщается на сайте учреждения.





Лимит составляет 100 евро в сутки.





Сообщается, что он будет действовать в следующих случаях:





— на расходные операции в иностранной валюте по рублевым карточкам банка;





— на приходные операции в белорусских рублях по валютным карточкам банка.





Пользователи некоторых других белорусских банков пишут в соцсетях, что в обменниках есть проблемы с наличными долларами.