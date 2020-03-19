



Следствие предполагает, что украинские бизнесмены с целью уклонения от уплаты налогов и вывода денег из страны оформляют поставки нефтепродуктов из Беларуси по завышенной цене (+ €70 за тонну) на зарегистрированную в Словакии посредническую фирму «Drekup s.r.o». В то же время некоторые сотрудники Гостаможслужбы Украины за денежное вознаграждение обеспечивают бизнесменам беспрепятственное таможенное оформление при импорте ГСМ из Беларуси.





В материалах дела упоминаются три украинские компании, задействованные в схеме: «Укрпалетсистем», «Укрпетролиумгруп», «ЮПиДжи». Все три связывают с сетью действующих в Украине автозаправок UPG, которые предположительно контролирует жительница Житомирской области Юлия Васьковская.





Предприятия UPG являются партнёрами «Белорусской нефтяной компании» (БНК) и торгуют белорусским топливом не только в розницу, но и оптом.





В 2017 году стало известно, что в Беларуси в отношении UPG идёт расследование. Правоохранители подозревали, что украинская компания тратит деньги, полученные от реализации белорусского топлива, на развитие сети АЗС и не расплачивается с БНК. В результате у UPG образовалась дебиторская задолженность в размере $10 млн.





Одна из версий следствия состояла в том, что и дебиторская задолженность, и потери на курсовой разнице в $40 млн - результат договоренности украинского оператора с белорусским поставщиком.





В подтверждение этой версии журналисты приводили тот факт, что тогдашний вице-премьер правительства Беларуси Владимир Семашко, курировавший топливно-энергетический комплекс, на инцидент с задолженностью UPG никак не отреагировал.