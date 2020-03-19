Программа Евросоюза «Восточное партнерство» распространяется на Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.





«Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.





Для вступления в силу предложения Еврокомиссии еще должны утвердить государства ЕС.





Модернизация экономики в рамках Восточного партнерства

В первую очередь Еврокомиссия хочет помочь модернизации экономик шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. За десять лет существования Восточного партнерства ЕС предоставил финансирование 125 тысячам таких предприятий, что помогло создать или сохранить более 250 тысяч рабочих мест. Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов, прежде всего в местной валюте, а также инвестиционные стимулы.





Кроме того, в Брюсселе обещают поддержку вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами. Среди участников Восточного партнерства таких две — Беларусь и Азербайджан.





Отдельную инициативу в Еврокомиссии хотят предложить для молодежи. Цель — помогать молодым людям находить работу, а также открывать свое дело.









Цифровизация и «зеленая» трансформация

Большое внимание в Брюсселе уделили и цифровизации. Речь идет о помощи в развитии высокоскоростного интернета, а также о соглашениях о сокращении или отмене платы за роуминг как между странами Восточного партнерства, так и с ЕС.





Другой приоритет — переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия хочет увеличить поддержку странам Восточного партнерства для повышения энергоэффективности зданий. Также она будет помогать развивать возобновляемую энергетику, в первую очередь для уменьшения потребления угля.





В Еврокомиссии подчеркнули, что каждая страна вольна сама выбирать, какие источники энергии она использует, однако отметили, что дальнейшие контакты со странами-партнерами будут зависеть от ядерной безопасности.





В первую очередь это касается Беларуси, которая строит АЭС в Островце, предстоящий запуск которой вызывает значительное недовольство в соседней Литве.