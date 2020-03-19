+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Еврокомиссия планирует помочь Беларуси со вступлением в ВТО и модернизацией экономики

Еврокомиссия планирует оказать помощь в модернизации экономики и вступлении во Всемирную торговую организацию Беларуси и еще пяти постсоветским странам. Эти цели были озвучены 18 марта на заседании Еврокомиссии, посвященном приоритетам программы «Восточного партнерства» на период после 2020 года.

Как сообщает DW, из-за пандемии коронавируса заседание стало первым, проведенным по видеосвязи.

Программа Евросоюза «Восточное партнерство» распространяется на Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.

«Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Для вступления в силу предложения Еврокомиссии еще должны утвердить государства ЕС.

Модернизация экономики в рамках Восточного партнерства

В первую очередь Еврокомиссия хочет помочь модернизации экономик шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. За десять лет существования Восточного партнерства ЕС предоставил финансирование 125 тысячам таких предприятий, что помогло создать или сохранить более 250 тысяч рабочих мест. Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов, прежде всего в местной валюте, а также инвестиционные стимулы.

Кроме того, в Брюсселе обещают поддержку вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами. Среди участников Восточного партнерства таких две — Беларусь и Азербайджан.

Отдельную инициативу в Еврокомиссии хотят предложить для молодежи. Цель — помогать молодым людям находить работу, а также открывать свое дело.


Цифровизация и «зеленая» трансформация

Большое внимание в Брюсселе уделили и цифровизации. Речь идет о помощи в развитии высокоскоростного интернета, а также о соглашениях о сокращении или отмене платы за роуминг как между странами Восточного партнерства, так и с ЕС.

Другой приоритет — переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия хочет увеличить поддержку странам Восточного партнерства для повышения энергоэффективности зданий. Также она будет помогать развивать возобновляемую энергетику, в первую очередь для уменьшения потребления угля.

В Еврокомиссии подчеркнули, что каждая страна вольна сама выбирать, какие источники энергии она использует, однако отметили, что дальнейшие контакты со странами-партнерами будут зависеть от ядерной безопасности.

В первую очередь это касается Беларуси, которая строит АЭС в Островце, предстоящий запуск которой вызывает значительное недовольство в соседней Литве.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru