Еврокомиссия планирует помочь Беларуси со вступлением в ВТО и модернизацией экономики
Еврокомиссия планирует оказать помощь в модернизации экономики и вступлении во Всемирную торговую организацию Беларуси и еще пяти постсоветским странам. Эти цели были озвучены 18 марта на заседании Еврокомиссии, посвященном приоритетам программы «Восточного партнерства» на период после 2020 года.
Как сообщает DW, из-за пандемии коронавируса заседание стало первым, проведенным по видеосвязи.
Программа Евросоюза «Восточное партнерство» распространяется на Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.
«Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Для вступления в силу предложения Еврокомиссии еще должны утвердить государства ЕС.
Модернизация экономики в рамках Восточного партнерства
В первую очередь Еврокомиссия хочет помочь модернизации экономик шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. За десять лет существования Восточного партнерства ЕС предоставил финансирование 125 тысячам таких предприятий, что помогло создать или сохранить более 250 тысяч рабочих мест. Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов, прежде всего в местной валюте, а также инвестиционные стимулы.
Кроме того, в Брюсселе обещают поддержку вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами. Среди участников Восточного партнерства таких две — Беларусь и Азербайджан.
Отдельную инициативу в Еврокомиссии хотят предложить для молодежи. Цель — помогать молодым людям находить работу, а также открывать свое дело.
Цифровизация и «зеленая» трансформация
Большое внимание в Брюсселе уделили и цифровизации. Речь идет о помощи в развитии высокоскоростного интернета, а также о соглашениях о сокращении или отмене платы за роуминг как между странами Восточного партнерства, так и с ЕС.
Другой приоритет — переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия хочет увеличить поддержку странам Восточного партнерства для повышения энергоэффективности зданий. Также она будет помогать развивать возобновляемую энергетику, в первую очередь для уменьшения потребления угля.
В Еврокомиссии подчеркнули, что каждая страна вольна сама выбирать, какие источники энергии она использует, однако отметили, что дальнейшие контакты со странами-партнерами будут зависеть от ядерной безопасности.
В первую очередь это касается Беларуси, которая строит АЭС в Островце, предстоящий запуск которой вызывает значительное недовольство в соседней Литве.
08:46 19/03/2020
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