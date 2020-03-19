



Самое худшее развитие событий для России, если стоимость 1$ составит 100 рублей, а цена на нефть – $20.





Прогноз был озвучен председателем правления Сбербанка Германом Грефом.





Сбербанк смоделировал три возможных варианта развития экономического кризиса в государстве, передают российские СМИ.





Самые неблагоприятные условия для развития экономики будут в случае падение цены на нефть до $20, и при курсе доллара – 100 руб./$.





«Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать» – резюмировал Греф.





Однако есть и хорошая новость, по расчетам Германа, банки и клиенты не понесут каких-либо сильных убытков.





Председатель правления не раскрыл прогнозируемых потерь для банка, но подчеркнул, что они приемлемые.