Доллар по 100 рублей, а нефть по $20. В России смоделировали худший вариант развития кризиса
Аналитики смоделировали самый худший сценарий развития кризиса в России.
Самое худшее развитие событий для России, если стоимость 1$ составит 100 рублей, а цена на нефть – $20.
Прогноз был озвучен председателем правления Сбербанка Германом Грефом.
Сбербанк смоделировал три возможных варианта развития экономического кризиса в государстве, передают российские СМИ.
Самые неблагоприятные условия для развития экономики будут в случае падение цены на нефть до $20, и при курсе доллара – 100 руб./$.
«Но это такой вообще экстремальный совершенно сценарий. Более худшего сценария мы пока не придумали, пока обстановка не дает нам задачки еще совсем уж критический вариант рассматривать» – резюмировал Греф.
Однако есть и хорошая новость, по расчетам Германа, банки и клиенты не понесут каких-либо сильных убытков.
Председатель правления не раскрыл прогнозируемых потерь для банка, но подчеркнул, что они приемлемые.
08:48 19/03/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение