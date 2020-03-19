Цукерберг заплатит по тысяче долларов каждому сотруднику на удаленке

Учитывая, что компания рекомендовала работать удаленно всем своим сотрудникам, дополнительную тысячу должны получить как минимум 45 тысяч человек, официально устроенных в компании.





Дополнительные выплаты анонсировал сам Марк Цукерберг, обращаясь к своим работникам в корпоративном письме.







