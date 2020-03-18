Об этом он заявил во время заседания правительства.





"Мы постановлением ввели карантин. Мы призываем людей быть дома. Государство должно взять на себя частичное возмещение коммунальных услуг, которые вырастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома", - сказал он.





"Прошу рассчитать процент возмещения, сумму возмещения и категории граждан (или сказать, что это будет для всех без исключения). В трехдневный срок прошу проработать, внести предложения на внеочередное заседание правительства", - резюмирует премьер.





Также Шмыгаль постановил рассчитать и при необходимости прокоммуницировать с руководителями госпредприятий соответствующие компенсации в коммунальные учреждения.









Напомним:





Президент Владимир Зеленский подписал законы, направленные на противодействие распространению коронавируса, в частности - по поддержке налогоплательщиков и по доступности лекарственных средств и медицинских изделий.





В частности, согласно закону на период карантина не начисляются штрафы и пеня за неуплату жилищно-коммунальных услуг, запрещается останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг в случае их неоплаты или оплаты в полном объеме, запрещено принудительное выселение граждан за неуплату жилищно-коммунальных услуг.





Также в указанный период не применяются штрафные санкции за нарушение налогового законодательства, неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ.







