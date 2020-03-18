Все ниже и ниже: цена на нефть марки Brent обновила минимум 2003 года





На 16:19 по Минску цена майских фьючерсов на смесь Brent обваливается на 6,51%, до 26,88 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель.





Как сообщили аналитики Goldman Sachs агентству Reuters, "спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса становится все более заметным".





Там также прогнозируют падение Brent до 20 долларов в этом квартале.