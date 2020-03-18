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Все ниже и ниже: цена на нефть марки Brent обновила минимум 2003 года

Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.


На 16:19 по Минску цена майских фьючерсов на смесь Brent обваливается на 6,51%, до 26,88 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 10,72%, до 24,4 доллара за баррель.

Как сообщили аналитики Goldman Sachs агентству Reuters, "спад спроса на нефть из-за распространяющегося коронавируса становится все более заметным".

Там также прогнозируют падение Brent до 20 долларов в этом квартале.
Источник: ria.ru
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