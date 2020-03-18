Минский завод игристых вин жалуется на произвол на молочном рынке
Минский завод игристых вин, у которого есть сельхозфилиал «Красный май», пожаловался в МАРТ на ситуацию с ветеринарными документами.
На заводе отмечают, что Пуховичская районная ветстанция отказывала в выдаче документов для поставки молока на предприятие «Бобруйскмолоко», но дает их для поставки Слуцкому сыродельному комбинату.
При этом ветстанция ссылалась на устное распоряжение председателя Пуховичского райисполкома.
В МАРТ решили проверить эту информацию в нескольких колхозах района. Те сообщили, что не знают об указаниях руководства района: их не было ни в устной, ни в письменной форме.
Поэтому в министерстве решили, что нарушения законодательства нет.
Источник: officelife
15:56 18/03/2020
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