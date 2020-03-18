Минский завод игристых вин жалуется на произвол на молочном рынке

На заводе отмечают, что Пуховичская районная ветстанция отказывала в выдаче документов для поставки молока на предприятие «Бобруйскмолоко», но дает их для поставки Слуцкому сыродельному комбинату.





При этом ветстанция ссылалась на устное распоряжение председателя Пуховичского райисполкома.





В МАРТ решили проверить эту информацию в нескольких колхозах района. Те сообщили, что не знают об указаниях руководства района: их не было ни в устной, ни в письменной форме.





Поэтому в министерстве решили, что нарушения законодательства нет.