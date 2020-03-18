+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минский завод игристых вин жалуется на произвол на молочном рынке

Минский завод игристых вин, у которого есть сельхозфилиал «Красный май», пожаловался в МАРТ на ситуацию с ветеринарными документами.

На заводе отмечают, что Пуховичская районная ветстанция отказывала в выдаче документов для поставки молока на предприятие «Бобруйскмолоко», но дает их для поставки Слуцкому сыродельному комбинату. 

При этом ветстанция ссылалась на устное распоряжение председателя Пуховичского райисполкома.

В МАРТ решили проверить эту информацию в нескольких колхозах района. Те сообщили, что не знают об указаниях руководства района: их не было ни в устной, ни в письменной форме. 

Поэтому в министерстве решили, что нарушения законодательства нет.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Сінонім "аўтарытарызму" - не чыноўнікі-ідэолагі
Александр Волчанин
Как так можно? Можно. Лукашенко рано еще уходить...
Ольга Карач
ПОЕЗД
Павел Севярынец
ЛУКАШЭНКА І СМЕРЦЬ З КАСОЙ
Владимир Подгол
Богатырь и слизьняки.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru