Белорусские предприятия стремительно теряют валютные сбережения

Эти потери связаны с кризисом, вызванном как эпидемией коронавируса, так и проблемами с поставками российской нефти в РБ. В феврале 2019 года, когда кризиса не было, данные депозиты увеличились на 123,1 млн. долларов.





В прошлом месяце сократились как срочные депозиты предприятий (на 46,4 млн. долларов — до 2 166,2 млн. долларов), так и переводные (на 172,1 млн. долларов — до 1 886,2 млн. долларов).





В отличие от юридических лиц, физические лица в феврале текущего года валюту в банках накапливали, как и год назад. А именно, переводные вклады населения, то есть, в основном, средств на банковских карточках, выросли за месяц на 51,9 млн. долларов — до 1 407,5 млн. долларов.





В то же время, срочные депозиты населения сократились на 26,4 млн. долларов — до 6 172,4 млн. долларов.





В результате суммарные валютные депозиты населения увеличились на 25,5 млн. долларов — до 7 579,9 млн. долларов. В феврале прошлого года прирост депозитов был примерно в 2 раза больше: на 45,6 млн. долларов.





В сумме валютные депозиты физических и юридических лиц сократились за февраль 2020 года на 193 млн. долларов и составили на 1 марта 11 632,3 млн. долларов.





Стоимость ценных бумаг, выпущенных белорусскими банкам и находящихся вне банковского оборота, в феврале текущего года выросла, но всего на 7,3 млн. долларов — до 735,1 млн. долларов. В феврале прошлого года прирост был также незначительным — 13,9 млн. долларов.









Стоимость депозитов драгоценных металлов за февраль текущего года снизилась на 5 млн. долларов — до 40,9 млн. долларов.





Несмотря на сокращение валютных депозитов в долларовом эквиваленте, в пересчете на рубли их величина значительно выросла: на 707,5 млн. рублей по сравнению с январем — до 25 986,5 млн. рублей.





Это оказалось основным вкладом в прирост широкой денежной массы (М3), которая за февраль увеличилась на 1 076,1 млн. рублей (2,3%) и достигла 48 394,5 млн. рублей. Увеличение оказалось существенно ниже, чем в феврале прошлого года, когда оно составляло 804,6 млн. рублей.