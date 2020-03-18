Как белорусские власти пытаются обмануть законы экономики

На совещании, посвященном социально-экономическому развитию страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки, глава государства подвел итог: «Хвалиться особо нечем».





Александр Лукашенко добавил, что рост заработной платы уже третий год подряд значительно опережает рост производительности труда.





— Интересно, еще долго может сохраняться такая тенденция? Или кто-то считает, что сможет обмануть законы экономики? — поинтересовался Лукашенко.





— Три года подряд правительство, администрация президента, вся вертикаль власти — коллективно и солидарно пытаются обмануть законы экономики. Неужели сам Александр Григорьевич не в курсе? В белорусской системе власти он явно не британская королева. Почему же он допускает нарушение законов экономики? — прокомментировал Ярослав Романчук высказывание главы государства.





Экономист констатирует: белорусская экономика уверенно мчится в рецессию.





— И что? Увольнение министра сельского хозяйства — это единственное кадровое наказание? А премьер-министр? А министр финансов? А другие лица, которые брали персональную ответственность? Разве их должностные обязанности предполагают получение индульгенции за нарушение законов экономики? Или во всем Совмине, Администрации президента, среди глав облисполкомов нет ни одного человека, который бы имел смелость сказать главе государства правду? — задается вопросом эксперт.