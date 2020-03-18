Стоимость нефти упала до нового минимума

Так, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 3,76% - до 28,92 доллара за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 3,1%, до 28,1 доллара за баррель.





Стоимость нефти начала падать на фоне фактического обнуления ставки Федеральной резервной системы США. Руководство ФРС приняло решение снизить целевой диапазон ставки до 0-0,25% в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.





Ранее падению нефтяных цен способствовал провал переговоров стран-участниц сделки ОПЕК+. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участниках прежнего альянса.